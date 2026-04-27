MATTIOLI: "Per la Champions si è riaperto qualcosa" - JURIC: "Quarto posto? 90% Juventus"

Nelle radio della Capitale, il finale di stagione e la rincorsa al piazzamento europeo restano i temi caldi del dibattito. Mario Mattioli nota uno spiraglio per il grande traguardo: "Per la Champions qualcosa si è riaperto per Roma e Como". Di parere decisamente più scettico è invece Marco Juric: "Quarto posto? 90% Juventus, 5% Como e 5% Roma".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il lavoro di Massara e Gasperini è simile dal punto di vista del livello del percorso: buono ma niente di eccezionale e con qualche errore (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Questa mi sembra una società che procede per tentativi con una singola persona (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se dovesse terminare così, questa sarebbe la stagione degli enormi rimpianti (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Massara è stato licenziato da Gasperini in conferenza stampa (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Quarto posto? 90% Juventus, 5% Como e 5% Roma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Qualora l'Atalanta non dovesse vincere contro il Cagliari, la Roma sarebbe sicura di giocare in Europa il prossimo anno (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

Con Malen la Roma può finalmente dire di avere un bomber vero (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'unica cosa che conta è che la squadra venga rinforzata con 3/4 titolari. Champions? La Juventus è padrona del suo destino, l'importante per la Roma è evitare la Conference League (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)



Quarto posto? Tutto può accadere, ma è difficile che la Juventus perda 4 punti... (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Champions? Qualcosa si è riaperto per Roma e Como... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il pensiero per cui, da quando è arrivato Malen, la Roma pressa di meno e ha iniziato a prendere gol è una ricostruzione su cui non sono d’accordo. Fortunatamente i giallorossi acquistano il centravanti olandese per 25 milioni e il prossimo anno varrà molto di più (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Se ci fidiamo di Gasperini dobbiamo dargli questo potere. L'importante è che si prenda le sue responsabilità, dato che poi non ci sarebbero più scuse (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Io sono a favore di un Gasperini con più potere e per me la Roma il prossimo anno lotterà per lo scudetto (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Finire bene questo campionato significa iniziare bene la prossima stagione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non vedo altri scenari possibili oltre all'addio di Massara. Bisogna programmare la prossima stagione il prima possibile e le parole di Gasperini certificano l’esigenza da parte dell’allenatore di lavorare con un nuovo direttore sportivo (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)