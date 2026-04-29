JACOBELLI: "Massara non si merita questa situazione" - "TORRI: "C'è stato un contatto con Manna, Giuntoli e Paratici non fanno parte dei candidati"

Si parla del nuovo direttore sportivo nell'etere romano, con Piero Torri che traccia i possibili sostituti di Massara: "C'è stato un contatto con Manna, mentre Giuntoli e Paratici non fanno parte dei possibili candidati. Io mi auguro che i Friedkin l'abbiano già trovato, dato che la Roma è già in ritardo". Così invece Xavier Jacobelli: "Il mercato si imposta adesso, non si aspetta luglio. Massara non si merita questa situazione, ha operato in maniera positiva"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il mercato si imposta adesso, non si aspetta luglio. Massara non si merita questa situazione, ha operato in maniera positiva (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini? Un allenatore non deve comandare una società, ma pensare soltanto a fare il suo lavoro (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nuovo direttore sportivo? Non è facile trovare un dirigente in grado di cambiare le carte in tavola (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini non si fida del direttore sportivo o della Roma in generale? (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Massara è stato delegittimato da Gasperini in conferenza stampa e una società forte avrebbe mandato via il ds dopo l'addio di Ranieri (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Nuovo direttore sportivo? C'è stato un contatto con Manna, mentre Giuntoli e Paratici non fanno parte dei possibili candidati. Io mi auguro che i Friedkin l'abbiano già trovato, dato che la Roma è già in ritardo... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non mi aspettavo che Gasperini chiedesse i rinnovi di Cristante, Pellegrini e Mancini... (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Friedkin a Trigoria? Mi aspetto sicuramente Ryan nella Capitale, mentre su Dan ho sempre dei dubbi... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé potrebbe essere ceduto, rientra nel gruppo dei big che possono essere ceduti. Se serve venderlo per fare plusvalenza deve essere venduto a tanto perché è quello che pesa di più a bilancio. Stanno arrivando delle offerte. L'Aston Villa è fortemente interessato (DANIELE ALOISI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)