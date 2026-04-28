DE SANTIS: "Per me la Roma prenderà un direttore sportivo sotto contratto con un altro club" - CASANO: "Massara ora può lavorare alle cessioni, ma gli acquisti vanno fatti dal nuovo ds"

Nell'etere romano si parla del futuro diretto sportivo. Così Matteo De Santis: "Per me la Roma prenderà un direttore sportivo sotto contratto con un altro club e fino al 30 giugno Massara si occuperà delle cessione e dei rinnovi". Questo invece il pensiero di Francesco Oddo Casano: "Massara può lavorare alle cessioni, ma gli acquisti vanno fatto dal nuovo direttore sportivo insieme all’allenatore"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Dybala? Non è un atleta, ormai non gioca più e sono convinto che Gasperini non lo voglia confermare (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Corsa Champions? Il campionato non è finito, la Roma deve fare il suo e provare a vincere tutte le ultime partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve vincere le ultime quattro partite e sperare che la Juventus ne perda una e mezzo… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve chiudere il rapporto con Dybala. Quattro anni dopo l'addio alla Juventus si può dire che hanno avuto ragione i bianconeri (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono innamorato di Dybala, ma non sta mai bene ed è un dato di fatto. Gioca troppo poco per costruire una speranza su di lui (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini ha sofferto il discorso societario, si è sentito meno protetto rispetto a Bergamo: lì aveva una scialuppa di salvataggio come il presidente Percassi, mentre qui a Roma quel ruolo lo avrebbe dovuto avere Ranieri... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Nessuno ha la competenza per scegliere il direttore sportivo, nemmeno Gasperini dato che fa l'allenatore. Il tecnico può suggerire persone, ma i Friedkin non lo ascolterebbero nel caso in cui il profilo proposto non fosse convincente (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Faccio fatica a credere che i Friedkin non sapessero del muro tra Gasperini e Ranieri e non essere intervenuti in tempo è la colpa più grave di questa società. Tolta la Conference League, questa è una proprietà fallimentare sotto tutti i punti di vista e se potessi fare un regalo alla Roma le farei una nuova presidenza (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Considerando il grande inizio della Roma, arrivare sesti in classifica e fare la Conference League a causa della vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio non sarebbe molto edificante come finale di stagione… (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me la Roma prenderà un direttore sportivo sotto contratto con un altro club e fino al 30 giugno Massara si occuperà delle cessione e dei rinnovi (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

La cessione di Ndicka? Sicuramente sposta il 20% che il calciatore incasserebbe dall'eventuale trasferimento (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Farò una provocazione, ma forse il direttore generale non serve: per Malen, per cercare di concludere l'affare il prima possibile, Gasperini scavalcò Ranieri e Massara e parlò direttamente con Ryan Friedkin (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Massara può lavorare alle cessioni, ma gli acquisti vanno fatto dal nuovo direttore sportivo insieme all’allenatore (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Avete mai sentito un allenatore che in conferenza stampa sfiducia il direttore generale o il direttore sportivo della propria squadra? Lui ha parlato di Ranieri e il Senior Advisor è stato fatto fuori, poi una settimana dopo ha parlato di un rapporto lavorativo mai sbocciato con Massara e ora cerchiamo un nuovo ds. A questo punto facciamo fare tutto al tecnico... (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Io penso che, avendolo degradato, Pellegrini possa fare meglio per una questione di pressioni. Alle giuste cifre il rinnovo ci può stare (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)