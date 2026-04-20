CASANO: "La scelta più realistica è mandare via Gasperini" - TORRI: "Non credo che la proprietà abbia intenzione di consegnarsi all'allenatore"

Dopo il pareggio di sabato contro l'Atalanta, nell'etere romano si analizza il futuro giallorosso. "La scelta più realistica è mandare via Gasperini perché lui non è d’accordo con il progetto. Ranieri non è pazzo, forse servirebbe qualcuno con meno pretese e che creda nel progetto proposto dalla Roma", il pensiero di Francesco Oddo Casano. Così invece Piero Torri: "Le richieste di Gasperini? Probabile che siano state queste, ma non credo che la proprietà abbia intenzione di consegnarsi all'allenatore"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Ranieri-Gasperini? La cosa più logica da fare è riappacificare le parti e trovare un compromesso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La tensione tra Ranieri e Gasperini? Le guerre si interrompono con il dialogo e anche in questo caso deve succedere per il bene comune. L’unica soluzione è riappacificare due persone che sono capaci di fare il loro mestiere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La scelta più realistica è mandare via Gasperini perché lui non è d’accordo con il progetto. Ranieri non è pazzo, forse servirebbe qualcuno con meno pretese e che creda nel progetto proposto dalla Roma (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Ranieri e Massara hanno sbagliato alcune scelte di mercato, ma chi deve avere potere in una società? La Roma non ha un direttore generale e il Senior Advisor fa le veci dei Friedkin. Qui non si tratta di scelte, ma di ruoli che vanno rispettati (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

La Roma è uscita dalla Coppa Italia con il Torino e in Europa League è stata eliminata dal Bologna. Inoltre, soffermandoci sui calciatori acquistati, ha aggiunto soltanto Wesley e Malen. Forse è messa peggio dell’anno scorso… (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

La corsa Champions è finita sabato... (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Màna, 90.9)

Corsa Champions? La vittoria della Juventus a Bergamo è stata decisiva e ha sparecchiato tutto. I bianconeri dovrebbero perdere due partite e la Roma vincerle tutte, in questo momento è impensabile (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Màna, 90.9)

Le richieste di Gasperini? Probabile che siano state queste, ma non credo che la proprietà abbia intenzione di consegnarsi all'allenatore (PIERO TORRI, Radio Manà Màna, 90.9)

Gasperini non ha fatto così tanto in carriera per poter ottenere tutto ciò che vuole, ma se la società dovesse accettare potrebbe anche andare bene. Poi però occhio ai risultati... (RICCARDO ANGELINI, Radio Manà Màna, 90.9)

Roma-Atalanta classica partita del "vorrei ma non posso" (DANIELE CECCHETTI, Radio Manà Màna, 90.9)

La Roma è diventata Malen-dipendente: i giallorossi sono troppo prevedibili e sembrano avere solo quello sbocco (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Màna, 90.9)

La Roma non ne ha più, mi sembra che alla squadra manchi proprio la benzina (MARCO JURIC, Radio Manà Màna, 90.9)

Roma-Atalanta è stata una delle migliori partite stagionali dei giallorossi (RICCARDO TREVISANI, Radio Manà Màna, 90.9)