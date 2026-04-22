AGRESTI: "Impossibile ricomporre la frattura tra Gasperini e Ranieri" - CECCHETTI: "Preoccupato per quello che la Roma dovrà fare al livello economico-finanziario"

Nell'etere romano, si parla dell'immediato futuro della Roma, tra la questione Gasperini-Ranieri e quella legata al bilancio. "Che si possa ricomporre la frattura tra Gasperini e Ranieri è molto difficile, ai limiti dell'impossibile", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Daniele Cecchetti: "Sono terrorizzato e preoccupato per ciò che la Roma dovrà fare al livello economico-finanziario in vista della prossima stagione"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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A questa Roma manca un dirigente del calibro di Luca Percassi, che ha sempre svolto un ruolo decisivo tra Gasperini e la società nerazzurra. Credo che al club giallorosso serva questa figura che possa garantire nei momenti più delicati un ruolo di camera di compensazione. Gasperini-Ranieri? Sono due figure preziose e nell'interesse della Roma si deve arrivare a un chiarimento tale da consentire ad entrambi di rimanere (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Che si possa ricomporre la frattura tra Gasperini e Ranieri è molto difficile, ai limiti dell'impossibile. Dybala? Credo che sia troppo precaria la sua posizione e che la sua avventura debba finire, mentre Pellegrini può essere ancora utile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini all'Atalanta aveva interlocutori diretti. Non so se un'eventuale scelta dipenderà dal piazzamento finale della squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dal punto di vista fisico la Roma è stata una delusione, non l'ho quasi mai vista come l'Atalanta di Gasperini. Quando prendi questo allenatore sai che puoi subire due gol in una partita, ma anche che ne puoi fare cinque (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Credo che l’addio di Massara e Ranieri sia uno degli elementi fondamentali per la conferma di Gasperini (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Màna, 90.9)

Dare tutto in mano a Gasperini sarebbe un modo per togliergli qualsiasi alibi (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Màna, 90.9)

Alajbegovic? È un ragazzo interessante, ma quando le trattative vengono portate alla luce del sole in questo modo mi puzzano tantissimo di bluff (PIERO TORRI, Radio Manà Màna, 90.9)

Sono terrorizzato e preoccupato per ciò che la Roma dovrà fare al livello economico-finanziario in vista della prossima stagione (DANIELE CECCHETTI, Radio Manà Màna, 90.9)

I Friedkin stanno provando a risolvere i problemi o stanno aspettando che si risolvano da soli? (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Màna, 90.9)

La situazione è chiara: ci sono due figure agli antipodi e una proprietà che non decide. Io non mi aspetto nulla di diverso fino al termine del campionato (MARCO JURIC, Radio Manà Màna, 90.9)