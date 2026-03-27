VOCALELLI: "La Roma sta facendo quello per cui è costruita" - JURIC: "Rinnovo Pellegrini? Credo che una telefonata possa arrivare"

In attesa che la Roma rientri in campo al termine della sosta nazionali, l'etere romano riflette in merito alle ambizioni presenti e future della squadra. Piero Torri si sbilancia: "Penso che Gasperini rimarrà alla Roma". Mentre Max Leggeri si concentra sulla questione relativa alla fascia da capitano: "L'avrei lasciata a Pellegrini che, quantomeno, è romano e romanista".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Una delle colpe che attribuisco a Gasperini è Cristante capitano. Scelta per le presenze? Si, ma l’avrei lasciata a Pellegrini, che, quantomeno, è romano e romanista. Secondo me l'allenatore non ha percepito quanto sia importante per una piazza così viscerale e passionale quel pezzo di stoffa da tenere sul braccio (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Penso che Gasperini rimarrà alla Roma. Il rinnovo di Celik? Per me il procuratore sta bluffando... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Importante che Ranieri abbia fatto un passo in avanti per tranquillizzare Gasperini, mi piace che si cerchi di andare uniti verso lo stesso percorso (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Una telefonata a Pellegrini per il rinnovo credo possa arrivare, sarebbe delittuoso il contrario, ma chiaramente con termini economici decisi dalla società (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

In questa stagione la Roma è stata strepitosa e ha fatto partite incredibile, ma certe gestioni di alcuni giocatori da parte di Gasperini sono rivedibili (SIMONE TIRIBOCCHI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gasperini ha recuperato dei giocatori che sembravano persi come Hermoso, Celik e Pellegrini. Classifica? Per me la Roma sta facendo quello per cui era stata costruita (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gasperini è fortissimo, ma mi aspettavo qualcosa di più... (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)