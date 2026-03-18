TREVISANI: "Roma-Bologna la partita più importante dell'anno" - DAMASCELLI: "Sarà una gara di paura e prudenza"

Alla vigilia della sfida contro di Europa League contro il Bologna, nell'etere romano si presenta la sfida di domani sera. "Roma-Bologna è la partita più importante fino a questo momento: c’è tanto in ballo, soprattutto la voglia di non buttare la stagione", il pensiero di Riccardo Trevisani. Così invece Tony Damascelli: "Sarà una partita di paura, prudenza e attesa per poi colpire al momento giusto"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma è una delle poche squadre che non ha gli esterni che puntano e saltano l’uomo ed è grave perché sono le caratteristiche principali del gioco di Gasperini (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Davanti la Roma è in emergenza, i giocatori sono questi e c’è poco da inventarsi. Rensch? Ha sempre fatto meglio quando è partito titolare e per questo motivo terrei in panchina Celik, il quale non sta benissimo (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

In questo momento non so dire se la Roma sia più forte del Bologna, l'andata ha dimostrato che i rossoblù avessero qualcosa in più dei giallorossi... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La squadra e Gasperini stanno avendo un'involuzione. È importante che la Roma esca fuori dagli ultimi 17 minuti della partita contro la Juventus (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La squadra non è cotta, può dire la sua in questo finale di stagione. Ha tutte le possibilità di passare il turno in Europa League, ma serve una Roma diversa rispetto a quella vista ultimamente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se guardo le formazioni di Gasperini e Italiano, credo che la Roma sia più forte del Bologna (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Bologna sarà una partita di paura, prudenza e attesa per poi colpire al momento giusto (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Bologna è la partita più importante della stagione (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

A Gasperini è stata data poca qualità sulla trequarti. Per me è delittuoso essersi presentati a gennaio con Zaragoza (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Koné? Farei una fatica enorme a tenerlo fuori e, se fosse per me, giocherebbe anche al 70% della condizione fisica (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma-Bologna è la partita più importante fino a questo momento: c’è tanto in ballo, soprattutto la voglia di non buttare la stagione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)