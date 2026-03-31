TORRI: "Quest'anno in casa Roma c’è stata una sottovalutazione della questione infortuni" - ORSI: "Pellegrini? Se fossi in lui andrei via"

Nella settimana che porta al ritorno in campo contro l'Inter, nell'etere romano si analizza la questione degli infortuni. Così Piero Torri: "Quest'anno in casa Roma c’è stata una sottovalutazione della questione infortuni. L'assenza di Angelino è stata davvero pesante". Nando Orsi parla invece del rinnovo di Pellegrini: "Andrei via piuttosto che rinnovare a 2.5 milioni a stagione e ricevere gli insulti dei tifosi...". Ugo Trani si concentra infine sul prossimo mercato: "Il primo rinforzo che vorrebbe l'allenatore è l'attaccante alla Lookman. Quello è l'investimento"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Pellegrini? L'eventuale proposta di rinnovo sarebbe un'occasione da prendere in considerazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini? Andrei via piuttosto che rinnovare a 2.5 milioni a stagione e ricevere gli insulti dei tifosi... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quest'anno la Roma ha sbagliato tutti i prestiti (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il prestito di Bailey? Un errore che avremmo fatto in tanti... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Le cessioni rientrano nei grandi deficit di Massara e Ghisolfi (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Quest'anno in casa Roma c’è stata una sottovalutazione della questione infortuni. L'assenza di Angelino è stata davvero pesante (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Carlos Augusto? Lo prenderei (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Carlos Augusto è un buon giocatore e mi piace, ma non puoi spendere 25 milioni per un calciatore di 27 anni (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Wesley è un giocatore di fascia destra e il prossimo anno va rimesso lì. Tsimikas va rispedito al mittente, Celik è in scadenza. Serve un terzino sinistro e Carlos Augusto è una possibilità. Con il decreto crescita ha un costo più basso, sa fare più ruoli, ma se devo spendere certe cifre la duttilità non è una priorità (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Rinnovo Pellegrini? Ci sono stati dei contatti ma non c'è fretta, procuratore e club stanno parlando (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Il primo rinforzo che vorrebbe l'allenatore è l'attaccante alla Lookman. Quello è l'investimento. In teoria potresti migliorare anche sul vice Malen, ma a oggi è Vaz, come hanno detto, anche perché in teoria potrebbe rimanere anche Dovbyk, perché non è detto che riesci a darlo via in prestito, visto che non si sa quando e come rientra. Quindi, siccome sappiamo che tutti questi soldi non li puoi tirare fuori, se devi spendere, intanto l'importante è che prendi Lookman, poi il resto (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)