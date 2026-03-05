TORRI: "Gasperini non farà scelte di formazione in funzione dell'Europa League" - PRUZZO: "Riposo per Malen? Non ci sono le alternative…"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calendario della Roma, caratterizzato da tanti impegni ravvicinati: "Gasperini non farà scelte in funzione dell’Europa League, manderà in campo sempre la formazione migliore", dice Piero Torri in vista del match di domenica contro il Genoa. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma su Donyell Malen: "Riposo? Le alternative non ci sono…".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Penso sia molto importante creare una mentalità vincente, si deve respirare un'atmosfera diversa. Il finale della partita contro la Juventus ci spaventa, però 12 minuti non possono valere una partita o un'intera stagione (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Genoa-Roma è una partita più caratteriale che tecnica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Riposo per Malen? Le alternative non ci sono… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono in arrivo due settimane difficili, Gasperini sarà chiamato a fare un grande lavoro nella gestione delle forze fisiche. Il doppio impegno con il Bologna? Sono più preoccupato dalla Roma che dalla forza dei felsinei perché credo che i giallorossi possano essere un po’ distratti dal pensiero Champions League via campionato (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Ho l’impressione che tendiamo a sottovalutare la Roma e sopravvalutare gli altri (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini non farà scelte in funzione dell’Europa League, manderà in campo sempre la formazione migliore (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha preso qualche gol di troppo tra Napoli e Juventus, è mancato qualcosina nella voglia di difendere il vantaggio (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che Roma-Stoccarda sia stata l’ultima partita di Ferguson con la maglia giallorossa (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Genoa-Roma può essere un buon test per l'inserimento di Robinio Vaz a partita in corso (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)