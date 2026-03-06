TORRI: "Dybala? Mi arrendo definitivamente" - PRUZZO: "Contro il Genoa può essere una partita scivolosa"

Weekend di Genoa-Roma, in una sfida tra passato presente e futuro per entrambe le squadre. Da un lato Daniele De Rossi, figlio di Roma, dall'altro Gian Piero Gasperini, che nella Genova rossoblu ha iniziato la sua scalata. Una partita ostica per entrambe le compagini, una partita da affrontare al massimo sia per il Grifone che per i giallorossi.

Nell'etere romano il focus è tutto sul match, anche se non mancano i commenti sulla delicata situazione Dybala. Per Roberto Pruzzo "La Roma deve stare molto attenta alla partita contro il Genoa". "Su Dybala c’è da allargare le braccia" dice invece Piero Torri.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma deve stare molto attenta alla partita contro il Genoa, può essere una gara scivolosa. Malen? Può giocarle anche tutte, ma è chiaro che poi i centravanti qualche passaggio a vuoto ce l’hanno e bisognerebbe essere in grado di trovare il modo di andare avanti lo stesso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Genoa è una squadra difficile da incontrare in casa: sarà una partita vera contro una squadra temibile e aggressiva. Questo è un punto di svolta per la Champions e la Roma deve portare a casa i tre punti, ma la reputo una gara da pareggio... (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Su Dybala c’è da allargare le braccia: mi arrendo definitivamente, chissà se lo rivedremo con la maglia della Roma... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Se non è finita qui, poco ci manca. Forse per una mancanza di interpreti la Roma dovrà fare una scelta tra campionato ed Europa League (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Zaragoza? Alla Roma serviva un giocatore da impatto immediato (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per il quarto anno consecutivo la Roma non avrà Dybala nel momento decisivo della stagione (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé? Si è pagato l’azzardo di Napoli (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

L'intervento di Dybala? L'unico dispiacere è non averlo fatto un mese fa... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé ha la pubalgia perché ha dovuto stringere i denti e sopperire alla mancanza di Dybala (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)