ROSSOMANDO: "I giocatori chiave ti stanno tradendo" - MATTIOLI: "Il calo dei giallorossi è dovuto alla mancanza di ricambi"

Pesante stop per la Roma di Gasperini in casa del Como. I giallorossi hanno perso 2-1 contro Fabregas e i suoi, il tutto anche con una coda polemica. Le voci dell'etere romano si sono soffermate sul momento dei giallorossi, cercando di trovare le cause principali di questo periodo complicato. Per Marco Valerio Rossomando: "I giocatori chiave ti stanno tradendo". Secondo Mario Mattioli: "Il calo dei giallorossi è dovuto alla mancanza di ricambi e a un declino mentale più che fisico".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Gasperini? Non riesco a essere critico con lui, non ha alternative e ogni volta che si gira verso la panchina fa fatica a trovare soluzioni. La Roma ha perso il filo dagli ultimi 15 minuti del match con la Juventus (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Sull'1-1 Como-Roma era una partita ancora aperta a qualsiasi risultato, ma l’espulsione ha cambiato le carte in tavola all'interno di una gara davvero equilibrata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma stanca? Mi viene da ridere quando si parla di stanchezza, i calciatori sono professionisti che si allenano tutto l’anno per giocare 90 minuti ogni 3/4 giorni. Il calo dei giallorossi è dovuto alla mancanza di ricambi e a un declino mentale più che fisico (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma si è fermata a partire dai 17 minuti finali della sfida contro la Juventus. Contro il Como i giallorossi avrebbero potuto prendere 4 gol. Il calo della fase difensiva? Prima Svilar parava di più e mascherava i problemi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non c’è più, è scomparsa nei meandri di un labirinto fisico e psicologico. La gara di giovedì diventa la scialuppa di salvataggio (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

I giocatori chiave ti stanno tradendo e diventa difficile pensare che la Roma possa competere per il quarto posto: bisogna fare all-in sull’Europa League (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

C’è un problema nel reparto arretrato, la Roma non difende più come nella prima parte della stagione (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma vale più punti di quelli che ha in classifica. Voto a Gasperini fino a questo momento? 6 (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

L’espulsione di Wesley è assurda, ma contro il Como avevo la sensazione che la Roma non avrebbe vinto nemmeno undici contro undici (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma "perfetta" che conoscevamo si è bloccata alla girata di Boga (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Koné? Va a scartamento ridotto ed è capitato tante volte in questa stagione... (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'espulsione di Wesley? Non c’è alcun contatto e la Roma è stata penalizzata. La sensazione comunque è stata quella di una squadra inferiore rispetto al Como e questo per noi è una vergogna. Arrivare il più avanti possibile in Europa League diventa l’obiettivo principale della stagione e vincerla sarebbe un miracolo (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)