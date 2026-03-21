PRUZZO: "Tensione Gasperini-Massara? Normale considerando il livello degli acquisti" - TORRI: "Mi aspettavo le difficoltà a inizio stagione e non ora"

Alla vigilia di Roma-Lecce, partita valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico, all’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il vertice andato in scena a Trigoria nella giornata di ieri: "Normale che ci siano frizioni tra Gasperini e Massara - afferma Roberto Pruzzo -. A parte un paio di giocatori il livello degli acquisti è quello che è...". Piero Torri, invece, si concentra sulle difficoltà della squadra giallorossa: "Me le aspettavo a inizio stagione e non ora".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Tensione Gasperini-Massara? Normale che ci siano frizioni legate al mercato. A parte un paio di giocatori, il livello degli acquisti è quello che è... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Bologna? Non si può prendere un gol nei tempi supplementari su un lancio lungo... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che la rottura tra Ranieri e Gasperini sia molto profonda. Io dal punto di vista della Roma continuerei con l'allenatore, ma le difficoltà me le aspettavo a inizio stagione e non ora (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma è involuta sul piano di gioco. Abbiamo visto davvero poco il calcio di Gasperini e probabilmente è dovuto anche alle caratteristiche di tanti giocatori della rosa (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se la Roma fa tra i 22 e i 24 punti in queste ultime giornate di campionato per me va in Champions League. Non mi pare impossibile... (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini non sta riuscendo a dare il suo contributo perché non ha giocatori adatti al suo credo calcistico (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)