PRUZZO: "Svilar è l'unico che cercherei di tenere" - TREVISANI: "In estate potrebbero arrivare 12 giocatori"

Le riflessioni radiofoniche si proiettano già verso la ricostruzione a cui dovrà essere sottoposta la rosa giallorossa in vista della prossima stagione. Roberto Pruzzo esprime un giudizio drastico sulla qualità del gruppo attuale: "Svilar è l'unico che cercherei di mantenere in rosa, tutti gli altri hanno dimostrato di non essere punti di riferimento". Uno scenario di grandi cambiamenti è ipotizzato anche da Riccardo Trevisani: "In estate ci potrebbe essere uno stravolgimento della rosa e potrebbero arrivare 12 calciatori, ma soltanto 3/4 farebbero parte dell'undici titolare".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Svilar è l'unico che cercherei di mantenere in rosa, tutti gli altri hanno dimostrato di non essere chissà quale punto di riferimento per la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un giocatore alla Koné è ritenuto fondamentale dall'Inter. Il club nerazzurro avrà diverse situazioni da risolvere e i giallorossi, di fronte a cifre adeguate, potrebbero venderlo entro il 30 giugno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Baldanzi? Penso che ritornerà alla Roma. Non so se il Genoa ha la forza di investire su di lui. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma ed Everton nella stessa competizione UEFA? Non credo sia un problema, penso che i Friedkin abbiano una exit strategy (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Freuler? È un nome che effettivamente si sta seguendo. Secondo me Gasperini conoscendolo una chiacchiera l’ha fatta. Ha il contratto in scadenza con il Bologna. I rossoblù gli hanno proposto 1,8 milioni di euro di ingaggio, ma lui ne chiede 2,5 (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? Per me c’è stato anche un problema di collocazione tattica dall’arrivo di Dybala (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

In estate ci potrebbe essere uno stravolgimento della rosa e potrebbero arrivare 12 calciatori, ma soltanto 3/4 farebbero parte dell'undici titolare. Freuler? A parametro zero lo prenderei (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

I Friedkin si sono fatti ingolosire dal progetto Everton, senza pensare a tutte le possibilità tra cui Roma e Everton nella stessa competizione europea (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)