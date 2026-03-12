PRUZZO: "Il momento richiede di pensare al concreto" - TREVISANI: "La Roma non deve mandare all'aria otto mesi di lavoro"

La Roma si trova di fronte a una settimana che potrebbe definire l'intera stagione, tra il ritorno di Europa League con il Bologna e la delicata sfida di Como. Roberto Pruzzo chiede concretezza per non vanificare il percorso fatto finora: "Il momento richiede di lasciar perdere un attimo il calcio spettacolo e pensare al concreto". Un’analisi che trova sponda nelle parole di Riccardo Trevisani, per il quale i prossimi giorni rappresentano un crocevia della stagione: "Questa settimana capiremo tante cose della Roma: la squadra si deve dare la chance di non mandare all'aria in una settimana otto mesi di lavoro".

C’è il rischio di vanificare tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi, il momento richiede di lasciar perdere un attimo il calcio spettacolo e pensare al concreto. Se Bologna-Roma finisse 0-0 non mi meraviglierei (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Questo è uno snodo importante per la Roma: passare il turno in Europa League e vincere a Como farebbe tutta la differenza del mondo. Contro il Bologna metterei la miglior formazione possibile (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri, per la prima volta in stagione, ho avuto la sensazione di vedere Gasperini un po' preoccupato: la Roma si gioca tutto in questa settimana (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Stasera è una partita fondamentale e la Roma è favorita contro il Bologna. Como? Non penso che i giallorossi possano vincere in casa dei lariani, ma la squadra di Fabregas non è il Real Madrid... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Zaragoza? Se non avesse una possibilità nemmeno contro il Bologna non sarebbe una bocciatura da parte di Gasperini, ma una chiara dichiarazione di intenti su quanto lo consideri (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

El Aynaoui deve dare delle risposte, sembra involuto rispetto a quanto fatto vedere in Coppa d’Africa. In alcune partite ho rivisto la timidezza delle gare iniziali (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

La coppia Vaz-Malen? Mi sembra che Gasperini abbia bocciato questa opzione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Questa settimana capiremo tante cose della Roma: la squadra si deve dare la chance di non mandare all'aria in una settimana otto mesi di lavoro (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)