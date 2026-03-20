ORSI: "Non credo che i Friedkin siano entusiasti del lavoro di Gasperini" - CASANO: "Un anno buttato"

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, nell'etere romani si analizza il difficile momento della Roma. "Non penso che i Friedkin siano entusiasti del lavoro di Gasperini", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Checco Oddo Casano: "È una Roma che sa di mediocrità. Ultima cosa che è rimasta ai Friedkin è rifondare la rosa. Questo è un anno buttato. Se poi anche così non funzionerà, dovrebbero andarsene"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Non penso che i Friedkin siano entusiasti del lavoro di Gasperini. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ma quando io ho paura, al 108’, di sostituire Celik, per far entrare una persona da circo, tipo Zaragoza, significa che non sto messo bene. Celik correva ancora, andava tenuto dentro (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Doveva essere l’anno della costruzione, e questo è stato, anche se è deludente. Pensare al percorso di tre anni è giusto, ma oggi è tosta. Inspiegabile, nell'azione del gol di Cambiaghi, ma anche durante l'arco dell'intera partita, la posizione così alta di Mancini. Praticamente un'ala aggiunta che in quel momento della partita aveva poco senso (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà, 90.9)

Parliamo di effetto Cassandra, la donna che, ai greci, diceva cosa sarebbe successo, senza che nessuno le credesse. Non vorrei che Ranieri diventasse la Cassandra della Roma, lui l’aveva detto, ci vuole tempo. Il Bologna fa entrare Cambiaghi-Dallinga-Orsolini, la Roma Zaragoza. Facile incolpare Gasperini, ma chi avrebbe fatto entrare Pellegrini dopo le ultime prestazioni? Io no. Semmai inizio a mettere in dubbio il lavoro di Massara (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Poi ci dovranno anche spiegare perché giocatori come Bailey, che qui erano sempre fuori per infortunio, di ritorno a Birmingham giocano sempre (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Manà, 90.9)

È una Roma che sa di mediocrità. Ultima cosa che è rimasta ai Friedkin è rifondare la rosa. Questo è un anno buttato. Se poi anche così non funzionerà, dovrebbero andarsene (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)