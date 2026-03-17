ORSI: "La Roma non va in Champions perché ha cambiato 9 allenatori" - BALZANI: "Ranieri ha sbagliato tutte le scelte tranne Gasperini"

La crisi di risultati della Roma riaccende il dibattito sulle responsabilità societarie e sulla tenuta del progetto tecnico nelle radio della Capitale. Fernando Orsi invita a non ripetere gli errori del passato legati ai continui ribaltoni in panchina: "Il motivo per il quale la Roma non va in Champions da così tanto tempo è perché ha cambiato 9 allenatori. I progetti finiscono subito". Critico anche Francesco Balzani, che analizza l'operato di Claudio Ranieri nel suo nuovo ruolo dirigenziale: "Ha sbagliato tutte le scelte tranne quella di Gasperini. Ma poi lo ha lasciato solo a Trigoria".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La limitatezza della rosa si fa sentire: il Bologna ha tolto 8 titolari contro il Sassuolo e ha vinto, mentre la Roma non poteva fare nessun tipo di cambio a Como (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il motivo per il quale la Roma non va in Champions League da così tanto tempo è perché ha cambiato 9 allenatori. I progetti finiscono subito, ci può anche stare un anno di fallimento senza bisogno di cambiare ogni stagione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'Europa League è diventata l'ultima chance stagionale della Roma. Sono abbastanza deluso dal momento dei giallorossi, sembra che Gasperini si sia attorcigliato sul suo personaggio (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ad oggi per la Roma è più facile arrivare in Champions tramite l'Europa League e non attraverso il campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il girone di ritorno della Roma è da ottavo posto: stessi punti di Sassuolo, Parma e Fiorentina. Così la Champions è impossibile... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

L’assenza di Soulé in questo momento è sanguinosa (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Contro il Bologna mi aspetto un cambiamento dal punto di vista dell’atteggiamento (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Massa è un arbitro incredibilmente sopravvalutato: ha sbagliato a mandare via Wesley e a non espellere Diego Carlos, ha invertito la squadra che doveva giocare in dieci uomini (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

I Friedkin spesso si sono incartati o hanno sbagliato nella scelta dei dirigenti, cosa che invece ha fatto grande la Roma di Viola e Sensi (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Ranieri ha sbagliato tutte le scelte tranne quella di Gasperini. Ma poi lo ha lasciato solo a Trigoria (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Per ora l'esperienza da dirigente di Ranieri è insufficiente, ci si aspettava un suo intervento in un momento di difficoltà (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)