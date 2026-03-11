ORSI: "La preparazione della partita con il Bologna è a livello mentale" - TORRI: "Siamo in calo, ma a Genova dammi ciò che è mio"

Il momento di flessione della Roma è al centro dei commenti radiofonici, tra le analisi dei risultati recenti e l'attesa per la delicata sfida europea con il Bologna. Piero Torri riconosce le difficoltà attuali ma sottolinea gli errori arbitrali: "Siamo sicuramente in calo ma intanto a Genova dammi quello che è mio e poi facciamo i conti alla fine". Lo sguardo, però, è proiettato al derby italiano con il Bologna, una sfida che per Fernando Orsi sarà soprattutto psicologica: "Partita che si risolverà sull'episodio soprattutto perché giocheranno entrambe con la voglia di non fare errori e di non sbagliare nulla. Aldilà della bravura degli allenatori, molto della preparazione di questa partita è a livello mentale.".



_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Quel quarto d'ora di Roma-Juve ti è rimasto addosso e ora arriva una partita pericolosissima contro il Bologna e ancora peggio contro il Como. Davanti non hai praticamente un opzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Partita che si risolverà sull'episodio soprattutto perché giocheranno entrambe con la voglia di non fare errori e di non sbagliare nulla. Aldilà della bravura degli allenatori, molto della preparazione di questa partita è a livello mentale. A me piacciono le sfide tra italiane in Europa, almeno hai la sicurezza che ce ne una che va avanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha avuto l'enorme sfortuna dal calendario di questo incastro: ora hai andata e ritorno fondamentale in Europa League con il Bologna e un mezzo una partita importantissima con il Como (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Siamo sicuramente in calo ma intanto a Genova dammi quello che è mio e poi facciamo i conti alla fine. Sarò un 'puzzone' romanista ma il rigore c'era ed è stato confermato anche dall'Aia (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

I miracoli di Svilar hanno salvato la Roma in tantissime occasioni in questa stagione. Ora continua a fare il suo con qualche grande intervento, magari con qualche miracolo in meno, ma era un qualcosa di più unico che raro prima non adesso (GABRIELE TURCHETTI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Non sarebbe una bestemmia scegliere una delle due competizione se Gasperini e i suoi fossero consapevoli del fatto che non sono in grado di arrivare a dama in tutte e due le competizioni (MARCO JURIC, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Situazione delicata, per carità, ma la Roma rimane più forte del Bologna e ha tutto per passare il turno (NICK TERRIACA, Rete Sport, 104.2)