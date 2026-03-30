MATTIOLI: "La gestione degli infortuni è stata farraginosa" - TREVISANI: "Pellegrini? È più quello che ti dà che quello che ti toglie"

Nelle radio della Capitale il dibattito si divide tra la gestione della rosa e le strategie per il futuro. Mario Mattioli esprime forti perplessità sulla tenuta atletica dei giallorossi e sulla gestione clinica a Trigoria: "La cosa che mi preoccupa nella Roma è il recupero di ogni infortunato: anche un piccolo affaticamento rischia di diventare uno stop di un mese. La gestione degli infortuni è stata farraginosa e difficile...". Sul fronte dei rinnovi, in particolare riguardo alla situazione di Pellegrini, Riccardo Trevisani offre uno spunto: "Pellegrini è un giocatore che, a cifre ragionevoli, è più quello che ti dà che quello che ti toglie".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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L'importante è che Malen non abbia intoppi, altrimenti si chiude la baracca. Gasperini deve essere bravo e fortunato a trovare una soluzione che ti può dare qualcosa in più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La cosa che mi preoccupa nella Roma è il recupero di ogni infortunato: anche un piccolo affaticamento rischia di diventare uno stop di un mese. La gestione degli infortuni è stata farraginosa e difficile... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini? A certe cifre il rinnovo ci può stare (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Pellegrini permetterebbe alla Roma di cercare un calciatore offensivo in meno in estate (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Possono diventare riserve giocatori che guadagnano 2.5/3 milioni di euro a stagione? (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? Per me la sua storia alla Roma è conclusa soprattutto dal punto di vista ambientale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Inter-Roma? Buona parte della corsa Champions passa per il weekend di Pasqua. In caso di sconfitta a Milano e vittoria del Como, i giallorossi scivolerebbero a -6 dai lariani e recuperare tutti questi punti a otto giornate dal termine del campionato diventerebbe davvero difficile (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? La posizione netta di non rinnovo sembra si stia modificando. Io non do così per scontato il prolungamento imminente dei contratti di Mancini e Cristante... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini è un giocatore che, a cifre ragionevoli, è più quello che ti dà che quello che ti toglie (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)