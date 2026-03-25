MATTIOLI: "Cedere Koné a 40 milioni sarebbe un affare" - BALZANI: "Brandt? Prenderebbe il posto di Pellegrini nel monte ingaggi"

Sosta per le Nazionali e tanti rumors di mercato intorno alla Roma. Dall'Inter che prova l'assalto per Koné, al nome nuovo di Julian Brandt in vista della prossima stagione, passando anche e soprattutto per il rientro in gruppo di Soulé. "Se la Roma vende Koné a 40 milioni fa un affare" ha detto Mario Mattioli. Matteo De Santis si sofferma sul mercato: "Se si vuole ambire a qualcosa di grande, a questa squadra servirebbero 4-5 titolari inamovibili come Malen e Wesley".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Koné è un buon giocatore ma non ti alza l’asticella: per provare a fare un salto di qualità ci vuole altro. Comunque per cedere un calciatore del suo livello devi avere già un’alternativa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se la Roma vende Koné a 40 milioni fa un affare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non so quanto l'Inter possa guadagnare dall'acquisto di Koné, mentre la Roma incasserebbe 40 milioni (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Koné? In caso di addio prenderei Ederson dell’Atalanta. Pisilli è uno con cui puoi fare cassa e per 25 milioni forse mi metto seduto, ma preferirei non venderlo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se si vuole ambire a qualcosa di grande, a questa squadra servirebbero 4-5 titolari inamovibili come Malen e Wesley (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Tsimikas? In proporzione a ciò che mi aspettavo, è quello che ha fatto peggio di tutti dopo Bailey. Non c'è stato un solo momenti in cui il terzino greco mi ha acceso un minimo di fantasia, ha fatto male in tutte le partite ed è completamente scollegato dal resto della squadra (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Tsimikas? Mi immaginavo un altro sviluppo della sua avventura alla Roma soprattutto per i cinque anni trascorsi al Liverpool (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Brandt è un buon acquisto, non vale più 50 milioni come qualche anno fa, ma 25. Io lo prenderei, ha già giocato con Malen e si conoscono molto bene. Un giocatore che prendi a zero e ipoteticamente nel monte ingaggi ti prende il posto di Pellegrini (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Brandt non è una soluzione fenomenale, ma è un giocatore collaudato. Prenderlo a zero però è un'operazione che rientra nelle cose possibili che puoi fare (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)