MANGIANTE: "Roma troppo passiva all'andata" - AGRESTI: "La forza dell'organico giallorosso è superiore a quella del Bologna"

Alle 21:00 la Roma di Gasperini ospiterà il Bologna. Partita delicata e importante per i giallorossi, decisiva per il percorso in Europa League. Le attenzioni dell'etere romano, proprio per questo, si concentrano proprio sulla sfida dell'Olimpico. Angelo Mangiante ha parlato della partita di andata: "All'andata la Roma è stata troppo passiva". Stefano Agresti commenta così: "Per me la forza dell’organico della Roma è superiore al Bologna, ma in una partita così può succedere di tutto".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Per me la forza dell’organico della Roma è superiore al Bologna, ma in una partita così può succedere di tutto. Mi aspetto che i giallorossi si qualifichino, ma se dovessero uscire comincerebbero comprensibilmente subito i processi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’è da essere preoccupati, nelle ultime due partite il Genoa dal punto di vista fisico e il Como dal punto di vista tecnico ti hanno messo in difficoltà. La Roma deve trovare una prestazione che vada oltre i problemi e che le consenta di andare avanti. Confido nei 70mila dell’Olimpico... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ad oggi la Roma è corta in attacco e, a meno che Soulé non riesca a recuperare, lo sarà anche dopo la sosta (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La partita vale tanto per la Roma, ma allo stesso tempo vale tutto per il Bologna. Io credo che i giallorossi siano più forti solo sulla carta e il campo dice i rossoblù (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini sta ragionando sui rigori e per questo sta valutando se far iniziare Pellegrini o El Shaarawy, è l'unico ballottaggio ancora aperto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi piacerebbe vedere la Roma con il 3-5-2 con Robinio Vaz al fianco di Malen (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

All'andata la Roma è stata troppo passiva. I giallorossi hanno fatto un passo indietro rispetto alla riconoscibilità del gioco... (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)