MANGIANTE: "Como-Roma indirizzerà il campionato dei giallorossi" - ORSI: "La stagione è cambiata dagli ultimi 15 minuti contro la Juve"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il big match tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Sinigaglia. "Partita che indirizzerà l'annata dei giallorossi", afferma Angelo Mangiante. Fernando Orsi, invece, torna a parlare dello scontro diretto con la Juventus: "La stagione degli uomini di Gasperini è cambiata dagli ultimi 15 minuti contro i bianconeri".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma non dovrebbe avere problemi sul piano fisico contro il Como, ma mi aspetto comunque una partita equilibrata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Como-Roma è la partita della svolta, i giallorossi non possono più sbagliare. La stagione degli uomini di Gasperini è cambiata dagli ultimi 15 minuti contro la Juventus (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

All'andata il Como pagò gli eccessi di fenomenite di Fabregas, che schierò tutti centrocampisti. Fu una delle poche partite in cui i lariani soffrirono sul piano del gioco, quindi non credo che commetteranno lo stesso errore (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport, 90.9)

Il problema fisico di Koné? Perdere anche lui sarebbe un grosso problema per la Roma. Le sue condizioni sono buone, dato che non ha subito lesioni, ma bisognerà fare un test (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Como-Roma? Sarà importante arrivare primi sulle seconde palle (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Questa giornata di campionato non è decisiva ma sposta tanto in chiave Champions League (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Como-Roma sarà una partita che indirizzerà la stagione dei giallorossi. Gli uomini di Gasperini sono un po' stanchi fisicamente (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)