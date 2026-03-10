DE SANTIS: "Il Bologna si gioca la stagione in Europa League"- BALZANI: "Non vedo la Roma in deficit dal punto di vista fisico"

A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Bologna, nell'etere romano si analizza la sfida contro i rossoblu. "Il Bologna si gioca tutta la stagione in questa doppia sfida di Europa League", il pensiero di Matteo De Santis. Così invece Francesco Balzani sulla condizione della Roma: "Qualcuno andrebbe gestito, Mancini salterà la partita di giovedì e già è qualcosa, Koné dovrai valutare se farlo giocare giovedì o domenica, perché altre due di fila non le regge. Ma in generale vedo squadre più stanche della Roma"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma ha un solo attaccante e, invece di prendere Vaz, avrebbe dovuto acquistare un usato sicuro da affiancare a Malen (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tanti infortuni? Non è che ogni volta che si fa male qualcuno bisogna acquistare un altro giocatore. Gli allenatori vogliono 50 calciatori e poi ne fanno giocare 11... (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che Zaragoza non abbia convinto Gasperini, ma per me giovedì giocherà titolare (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il Bologna si gioca tutta la stagione in questa doppia sfida di Europa League (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Nel primo tempo la Roma è rimasta sorpresa dall'atteggiamento del Genoa ed è stata incapace di creare pericoli negli ultimi 25/30 metri (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il Bologna ha lasciato il campionato da un pezzo, metterà il 100% delle energie mentali e fisiche sulla doppia sfida con la Roma (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me la Roma non è in deficit dal punto di vista fisico, perché non vedo una squadra che soffre fisicamente, vedo una squadra che soffre tecnicamente, che è peggio. Perché a livello offensivo non ha uomini che fanno la differenza a livello tecnico, mentre fisicamente vedo una squadra ben allenata, che sta bene, anche a Genova, dove la partita è stata una battaglia, ha retto a livello fisico. Su alcuni giocatori magari la stanchezza si fa sentire, ma non a livello generale. Qualcuno andrebbe gestito, Mancini salterà la partita di giovedì e già è qualcosa, Koné dovrai valutare se farlo giocare giovedì o domenica, perché altre due di fila non le regge. Ma in generale vedo squadre più stanche della Roma (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)