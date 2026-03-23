CORSI: "Evidente la spaccatura tra Gasperini e Massara" - LEGGERI: "Dinamiche normali, non credo che il tecnico andrà via"

Dopo la vittoria del Lecce che ha rilanciato la Roma nella corsa al quarto posto, nell'etere romano si parla dei rapporti tesi all'interno del club. "L’antefatto sono le parole di Massara prima della gara, quando parlava degli infortuni sostenendo che la Roma avesse una rosa abbastanza lunga per sopperire alle assenze. A fine partita, invece, Gasperini era furioso: ha invitato più volte altri ad andare davanti ai microfoni, perché lui non ci sarebbe andato. Questa è una spaccatura evidente.", il pensiero di Mario Corsi. Così invece Max Leggeri: "Non vorrei una morbosa attenzione su dinamiche normali, Gasp ha avuto problemi anche con l’Atalanta, io non penso che andrà via il prossimo anno, secondo me queste sono fantasie giornalistiche "

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Se i Friedkin non dessero continuità a questo progetto dimostrerebbero la loro incapacità di fare calcio, perché puoi fare anche mille stadi, ma se poi non hai il coraggio di portare avanti una scelta, un progetto, non ha senso (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Si, la Roma ha concluso in attacco con tre ragazzini, ma dobbiamo sempre ricordarci che ha tante assenze davanti. Può piacere o non piacere, può far riflettere, ma non dimentichiamoci di questa cosa (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Vanno fatte delle valutazioni su determinati giocatori: Vaz lo stiamo iniziando a vedere; su Zaragoza ci siamo fatti già un’idea, non penso che lo riscatteremo; mentre per Venturino c’è tempo, anche se non ha mai fatto così male, eccetto con il Genoa, anche se era una partita particolare. (MATTEO CIRULLI, Radio Manà Manà, 90.9)

Da tifoso della Roma, il problema del rapporto ai minimi termini tra Gasperini e Roma, mi interessa poco. Non vorrei una morbosa attenzione su dinamiche normali, Gasp ha avuto problemi anche con l’Atalanta, io non penso che andrà via il prossimo anno, secondo me queste sono fantasie giornalistiche (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

A Vaz bisogna dare tempo, qualche segnale lo sta dando adesso, l’unico problema è il prezzo pagato, ma vedremo. Zaragoza è un acquisto sbagliato, per ora non abbiamo dubbi, discorso quasi simile anche per El Aynaoui, per cui ho ancora qualche riserva, anche se partite da 7 del centrocampista marocchino non me le ricordo. (GABRIELE CONFLITTI, Retesport, 90.9)

El Aynaoui? Partita insufficiente, sono convinto che lui valga di più, sta attraversando un momento complesso. Gli altri giocatori tornati dalla Coppa d’Africa non sono calati così tanto, perché non riesce, può essere Pisilli? Se fosse Pisilli che gli è passato davanti quando credeva di giocare titolare sarebbe un suo limite. Io penso che non abbia il ritmo partita, perché non gioca con continuità (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

Quando Gasp arriva alla Roma conosceva la situazione, sapeva che, economicamente, non avrebbe potuto contare su tanti nuovi acquisti. Secondo me Gasp ha un carattere fumantino, non penso che se la sia presa per le dichiarazioni di Massara, che mi sono sembrate molto diplomatiche. Per me l’unico problema che ha Gasp è lo staff medico (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Cominciamo dalla fine. Il nostro mister ufficialmente non ha parlato nel post-partita perché senza voce. I muri dello stadio, però, raccontano tutt’altro. Ed è strano che nessuno dei presenti abbia avuto il coraggio di riportarlo o scriverlo. L’antefatto sono le parole di Massara prima della gara, quando parlava degli infortuni sostenendo che la Roma avesse una rosa abbastanza lunga per sopperire alle assenze. A fine partita, invece, Gasperini era furioso: ha invitato più volte altri ad andare davanti ai microfoni, perché lui non ci sarebbe andato. Questa è una spaccatura evidente. (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

n questo momento di carestia di punti e gioco, vincere 1-0 e rimetterti in corsa è oro colato. L’importante è vincere, ormai sono le ultime gare. Mi sembra che Gasperini si sia solamente lamentato durante la stagione, però fa parte del personaggio. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)