CASANO: "Il 3-3 contro la Juventus è quasi una sconfitta" - TORRI: "Nelle prossime cinque partite capiremo il destino della Roma"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il rammarico legato al rocambolesco 3-3 contro la Juventus: "Il pareggio contro i bianconeri è quasi una sconfitta", afferma Francesco Oddo Casano. Piero Torri, invece, guarda al futuro: "Le prossime cinque partite faranno capire quale sarà il destino della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Il pareggio con la Juventus è quasi una sconfitta: con la vittoria la Roma si sarebbe avvicinata anche al Milan e ora con il calendario avrà sarà difficile recuperare tutti questi punti (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Uno con la qualità di Totti sa riconoscere il calciatore? I migliori talent scout spesso non sono stati campioni assoluti di calcio, ma quelli che riescono a capire quali giovani hanno la testa per continuare, il comportamento, la famiglia, i valori… (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Il sorriso che fece Gasperini in conferenza stampa quando gli chiesero di Totti mi rasserena, perché lì si è capito quanto l'allenatore abbia bisogno di uno come lui (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

In questo momento la Roma è Malen-dipendente (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è abituata a fare un certo gioco, ma quando deve gestire determinate situazioni con lucidità e intelligenza perde qualcosa. La squadra deve raggiungere questo livello di maturità (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il 3-3 contro la Juventus? L'errore è stato provare a gestire il vantaggio non avendo giocatori con le caratteristiche per farlo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Temo che rimpiangeremo tanto il 3-3 contro la Juventus. Genoa-Roma partita importantissima, i giallorossi devono rimettere le cose a posto dopo la botta subita con i bianconeri (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Le prossime cinque partite faranno capire quale sarà il destino della Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ho paura della partita con il Genoa... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Pisilli? Contro la Juventus ha dimostrato di essere entrato nello zoccolo duro che voleva Gasperini a inizio stagione (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)