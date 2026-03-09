AGRESTI: "Sorpreso dalla sconfitta della Roma" - TORRI: "È maturata sette giorni fa con il gol di Gatti"

Il giorno dopo la sconfitta contro il Genoa, nell'etere romano si analizza il ko della squadra di Gasperini. "La sconfitta di Genova è maturata sette giorni prima con il gol di Gatti. Il Grifone non ha rubato nulla, ma ai giallorossi è stato rubato qualcosa e gli errori arbitrali sono stati determinanti", il pensiero di Piero Torri. Così invece Nando Orsi: "La Roma ha avuto un atteggiamento diverso e ha perso meritatamente, Bijlow non ha fatto una parata. La difesa giallorossa non è più granitica perché Svilar non para più come prima"

_____

_____

La Roma ci ha capito poco contro il Genoa, è venuta fuori una prima ora di non calcio. Quando non puoi vincere queste partite non devi perderle (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha avuto un atteggiamento diverso e ha perso meritatamente, Bijlow non ha fatto una parata. La difesa giallorossa non è più granitica perché Svilar non para più come prima (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha subito lo strapotere fisico del Genoa, è stata sorpresa dal gioco del Grifone e non ha saputo prendere le contromisure (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Molto sorpreso dalla sconfitta della Roma e dal modo in cui è arrivata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

De Rossi ha dato una discreta lezione di calcio a Gasperini (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Partita completamente sbagliata, è una sconfitta pesante. Il braccio di Malinovskyi? È calcio di rigore (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma non ha creato nulla contro il Genoa (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

La sconfitta di Genova è maturata sette giorni prima con il gol di Gatti. Il Grifone non ha rubato nulla, ma ai giallorossi è stato rubato qualcosa e gli errori arbitrali sono stati determinanti… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Amareggiato per la sconfitta ma non sorpreso. Dopo il gol di Ndicka ho pensato che la Roma avrebbe vinto (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? Non ho capito la sua presenza ieri (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Malinovskyi fa una parata, l'arbitro deve fischiare (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma imbarazzante, questa sconfitta riporta a galla le lacune di una rosa che Gasperini spesso riesce a mascherare. Pellegrini? Con lui si gioca in dieci, continuo a non capire il motivo per cui si insista a schierarlo titolare (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)