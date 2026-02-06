TORRI: "Un ritorno di Totti non potrà mai essere una cosa negativa" - BALZANI: "Accetterebbe anche un ruolo non di primaria importanza"

Dopo le parole di Claudio Ranieri sul possibile rientro di Francesco Totti in società , nelle radio romane non si parla - giustamente - di altro. È lui l'uomo al centro dell'attenzione nel mondo giallorosso, come successo praticamente sempre negli ultimi trent'anni. "Un ritorno di Totti a Trigoria non potrà mai essere una cosa negativa - afferma Piero Torri - ma deve esserci la disponibilità di Francesco e deve togliersi gli scarpini". "Accetterebbe anche un ruolo non di primaria importanza, ha grande voglia di tornare nella Roma", le parole di Francesco Balzani.

Totti? Se gli danno un ruolo operativo va bene, altrimenti se ne può fare anche a meno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Un ritorno di Totti a Trigoria non potrà mai essere una cosa negativa, ma deve esserci la disponibilità di Francesco: deve togliersi gli scarpini che non si è mai tolto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ranieri si è messo la tuta da pompiere ed è stato bravo a spegnere le polemiche (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Totti? Il problema è legato soprattutto all'eventuale ruolo che ricoprirebbe (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Ranieri sta facendo un lavoro più importante ora che dieci mesi fa (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9

L'assenza di Evan Ferguson sta diventando un vero e proprio caso (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Totti ha manifestato alcune perplessità sul ritorno alla Roma. Non capisco perché la società si sia ricordata soltanto ora di lui: forse perché il prossimo è l’anno del centenario? (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Ranieri l'anno prossimo avrà 75 anni e non so quanta voglia abbia ancora di continuare. Inserire Totti potrebbe servire a dare continuità (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Totti accetterebbe anche un ruolo non di primaria importanza, ha grande voglia di tornare nella Roma (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)