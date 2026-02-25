TORRI: "Roma-Juve? Se non è un match point poco ci manca" - ORSI: "Il momento migliore per affrontare i bianconeri"

Nell'etere romano è iniziata la marcia di avvicinamento verso la sfida di domenica contro la Juventus. "Alla fine di questo mese capiremo quanto la Roma sarà dentro la Champions League. Il big match con la Juventus? Se non è un match point per mettere quasi fuori dalla corsa i bianconeri, ci manca poco", così Piero Torri. Questo, invece, il pensiero di Nando Orsi: "Non c’è momento migliore per incontrare la Juventus e la Roma deve approfittarne"

Al contrario della Roma, che fece una grande campagna per il ritorno contro il Bodo rendendo la partita simbolicamente più importante e mettendola sul piano della rivincita, l’Inter non è stata altrettanto brava (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

La Roma può avere anche due risultati su tre a disposizione contro la Juventus (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Juventus è la prima grande partita dell’anno e i giallorossi non possono permettersi errori (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma-Juventus è una partita decisiva e Gasperini non può far giocare calciatori che non sono al 100%. Dybala? Non credo ci siano i presupposti per farlo scendere in campo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Ferguson? Farebbe molto comodo come prima alternativa a Malen. È sicuramente più pronto di Robinio Vaz (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Io giocherei con un centrocampista in più contro la Juventus (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Non puoi farci affidamento ed è molto in dubbio per la partita contro la Juventus. Il dolore di Soulé è forte e io lo lascerei a riposo per un recupero migliore in vista del momento clou della stagione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)