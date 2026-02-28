PADOVAN: "La Juve ha dato tutto mercoledì sera" - NISII: "Mi auguro che la Roma attinga dalla ricchezza che ha a centrocampo"

Vigilia di big match in casa Roma, con l'Olimpico che attende la super sfida contro la Juventus e il ritorno del grande ex Luciano Spalletti. Una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. .... Più sul campo, invece, Giancarlo Padovan: "Vince la Roma, non ho nessun dubbio".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

"La partita dipenderà più dalla Juve che dalla Roma. La Roma l’ha preparata per tutta la settimana, ha recuperato anche Dybala. Non dico che è nella condizione ma è messa bene. La Juve è il grande punto interrogativo della partita" (Stefano Agresti, Radio Radio Mattino, 104.5)

"All’Olimpico suonerà una canzone lenta e stonata. La Juve ha dato tutto mercoledì in 10 contro 11, sarà priva di energie mentali e fisiche e in più avrà la frustrazione di una partita che ha vinto ma senza qualificazione. In più le manca Locatelli che è il collante della squadra. La Roma si è riposata, ha recuperato chi doveva recuperare tranne Soulé ed Hermoso, non ha fatto fatica ed è nella migliore condizione per andare a +7 perchè la Juve, per quanto possa fare una partita generosa, negli ultimi 15-30 minuti pagherà lo sforzo che ha fatto col Galatasaray" (Giancarlo Padovan, Radio Radio Mattino, 104.5)

"Mi aspetto e mi auguro che la Roma attinga dalla ricchezza che ha a centrocampo per mettersi contro la Juve in uno schieramento che potrebbe fornire la stessa pericolosità offensiva ma in modo più robusto" (Federico Nisi, Manà Manà Sport, 90.9)

"La Juve se perde si mette male, poi dopo non potrà più sbagliare neanche una partita, e se vai sesta o settima poi diventa difficile. Il male minore resta quello dei due feriti, ma la Roma non è finita neanche per niente, se fa un pareggio se lo prende ed è un buon punto. Ma il punto serve più alla Juve che alla Roma" (Roberto Pruzzo, Radio Radio Mattino, 104.5)

Secondo me proverai ad andare avanti anche in Europa League, più avanti probabilmente dovrai fare qualche scelta, soprattutto nei giocatori. Penso che la priorità rimarrà il campionato (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 92.7)