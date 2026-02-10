ORSI: "Malen ti risolve le partite" - TREVISANI: "Non mi aspettavo potesse diventare una punta con queste caratteristiche"

Dopo la vittoria sul Cagliari, nell'etere romano ci celebra Malen, autore della doppietta che ha deciso la sfida. "La Roma ha giocato bene sin dai primi minuti, Malen è veramente bravo e ti risolve le partite", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Riccardo Trevisani: "Malen era un esterno veloce di gamba, che potesse diventare una punta con queste caratteristiche è una cosa che mi piace tantissimo e che non mi aspettavo. Con quella maglia e con la pelata mi sembrava Henry"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

L'unica nota stonata di ieri sera è l'aver chiuso il primo tempo solo con un gol di scarto. La Roma comunque ha dimostrato di stare bene, Malen sta incidendo molto e l'allenatore lo stima. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È andato tutto liscio, hai vinto in maniera facile e non hai subito infortuni. Tre punti fondamentali che consentono di agganciare la Juventus. Malen ha fatto quello che generalmente dovrebbero fare gli attaccanti: gol. Totti? L'importante è che il suo ritorno abbia una logica, altrimenti meglio evitare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha giocato bene sin dai primi minuti, Malen è veramente bravo e ti risolve le partite. Gasperini riesce benissimo a valorizzare i giocatori giovani: Ghilardi mi sembra più pronto di Pisilli ma nel loro allenatore trovano un maestro. Vediamo le prossime partite ma Zaragoza ha caratteristiche ottimali per spaccarle. (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

"Malen firma una grande doppietta, il primo gol è qualcosa di davvero notevole dal punto di vista tecnico e qualitativo: molti attaccanti, in quella situazione, calciano forte e centrale, addosso al portiere" (MARIO CORSI,Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7).

"Grande prestazione di Pisilli, ma anche di Ghilardi, questo per dire che Gasperini sta lavorando molto bene sul materiale umano che gli ha fornito la società" (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

“Malen era un esterno veloce di gamba, che potesse diventare una punta con queste caratteristiche è una cosa che mi piace tantissimo e che non mi aspettavo. Con quella maglia e con la pelata mi sembrava Henry (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)