ORSI: "È il momento giusto per affrontare la Juve" - TORRI: "Chi deve vincere sono i bianconeri, ma per la Roma è quasi un match point"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Questo è il momento giusto per affrontare la Juventus, ma se la Roma non la prende con il piede giusto rischia... (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I supplementari tolgono energie, i giocatori della Juventus hanno speso tutto contro il Galatasaray. La Roma può affrontare la partita con tranquillità, aspettando il momento giusto per partire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma si è messa in una buona posizione di classifica e ha tutto nelle sue mani per rimanerci (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Juventus-Galatasaray? Ieri si è verificato lo scenario migliore per la Roma: la squadra bianconera ha giocato 60 minuti in inferiorità numerica, ci ha creduto e alla fine è stata congelata ai supplementari... (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Juventus-Galatasaray? Meglio di così non poteva andare. Ieri è stata una batosta pesante, la vittoria avrebbe dato un entusiasmo spaventoso alla squadra in vista del big match contro la Roma (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Chi deve vincere domenica è la Juventus, ma allo stesso tempo è quasi un match point per la Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Le problematiche che hanno alcuni giocatori della Roma sono da gestire e forzare i tempi di recupero sarebbe un rischio enorme considerando il tour di force che ci sarà da marzo in poi (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

La gestione di Dybala è patetica, quello che sta succedendo è incredibile... (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala e Soulé in campo? Preferisco un non titolare al 100% della condizione fisica che un titolare al 50% della forma (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Dybala? Come si fa a parlare di contratto quando non gioca da un mese e ha già saltato 12 partite... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La cosa buona, e non avrei mai pensato di dirlo, è che contro la Roma non ci sarà Locatelli. Al suo posto l’unico che mi sembra arruolabile è Koopmeiners, il quale però mi spaventa altrettanto perché sembra che da un momento all’altro possa inventarsi la giocata (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)