CORSI: "Gasperini è l’artefice di questa Roma" - JURIC: "Ora ha l'obbligo di andarsi a prendere la Champions"

Dopo la vittoria contro la Cremonese, nell'etere romano si esalta il tecnico Gian Piero Gasperini.

Gasperini sente che qui a Roma c'è un'ulteriore possibilità per la sua carriera. All’Atalanta giocava la Champions League ma non poteva ambire ad altro e per fare lo step in più aveva bisogno di una squadra più blasonata (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Venturino mi sembra un ottimo stoccatore: si tratta di un giocatore alla Gasperini, forse anche più di Zaragoza (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Partita serena, la Roma non si è fatta prendere dalla frenesia di segnare. Avevo la sensazione che prima o poi i giallorossi avrebbero sbloccato e vinto la partita (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Contro la Cremonese la Roma ha fatto esattamente ciò che doveva fare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma doveva soltanto aspettare il momento per sbloccare la partita, non ho mai avuto la percezione che la squadra non potesse vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è venuta fuori con grande personalità da una situazione che non era facile. La vittoria è strameritata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Forse la Roma è leggermente favorita in vista del match contro la Juventus (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

In vista di domenica la Roma arriva sicuramente meglio rispetto alla Juventus (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha vinto da squadra maturata, ora la pressione è sulle rivali (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Zaragoza? L’ho visto ancora fuori dalla squadra. Se è questo, non credo che la Roma lo riscatterà (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé? Averlo a disposizione potrebbe fare la differenza contro la Juventus (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Tolta l'Inter, la Roma è la più continua tra le squadre in lotta per la Champions e alla fine la regolarità paga (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

È andato tutto come doveva andare, ma ora iniziamo a divertirci. La Roma ha l'obbligo di andarsi a prendere la Champions in questo momento (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Nella ripresa la Roma ha cambiato marcia e ritmo, trovando con merito la via del gol. Spesso queste partite "scontate" nascondono insidie e se vuoi entrare in Champions League non puoi permetterti passi falsi. Gasperini è l’artefice di tutto questo: è un grande allenatore (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)