CECCHETTI: "Ieri la peggior partita della stagione sotto l'aspetto tecnico" - BALZANI: "Mercato? Per ciò che serviva a Gasperini, la Roma ha speso male"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la sconfitta per 1-0 rimediata in casa dell'Udinese: "La peggior partita della stagione dal punto di vista tecnico", afferma Daniele Cecchetti. Francesco Balzani, invece, si sofferma sul mercato della Roma: "Per quello che serviva a Gasperini, i giallorossi non hanno speso bene".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Ieri è stata la peggior partita della stagione dal punto di vista tecnico. Uno di cui si parla poco è Soulé che, al di là dei numeri, è un giocatore evanescente. Non parliamo solo di Pellegrini, Mancini e Cristante... (DANIELE CECCHETTI, Radio Manà Manà, 90.9)

Ieri la peggior prestazione assieme a quella di Cagliari (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Manà, 90.9)

La Roma perde una partita ogni tre, è una squadra che non recupera e non segna. Se devo trovare un giocatore che mi ha particolarmente deluso è stato Soulé (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

Nessun dramma perché la Roma è a due punti dalla Champions, ma questa è stata una sconfitta inaspettata (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9)

La corsa alla Champions adesso passa inevitabilmente per gli scontri diretti (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà, 90.9)

Gasperini ieri, in un momento di impeto, si è lasciato andare in conferenza e ci è andato giù pesante. Alla Roma succede spesso: a un certo punto l’allenatore che fino a lì stava costruendo un percorso importante perde la pazienza per evidenti divergenze con proprietà e dirigenza e, automaticamente, diventa il problema.

Parte allora il copione già visto... (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Per quello che serviva a Gasperini, la Roma non ha speso bene. Il metodo sul mercato è stato totalmente sbagliato (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)