ZARA: "Malen mi ricorda Ronaldo il Fenomeno" - ROSSOMANDO: "Carrasco sarebbe una toppa"

La Roma si trova a metà fra il pareggio casalingo in Serie A contro il Milan e il delicatissimo match di Europa League contro il Panathinaikos. Le voci radiofoniche dell'etere romano si dividono fra la gara di domenica, con Furio Zara che ha commentato: "La cosa che mi piace di più di Malen quando punta le difese schierate, mi ricorda Ronaldo Il Fenomeno", e mercato. Per Marco Valerio Rossomando: "Carrasco? Sarebbe una toppa. La Roma avrebbe bisogno di più garanzie, ma si scontra con delle esigenze finanziarie"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La cosa che mi piace di più di Malen quando punta le difese schierate, mi ricorda Ronaldo Il Fenomeno. Lo differenzia da altri attaccanti (FURIO ZARA, Radio Radio, 104.5)

Gasperini ha cambiato la prospettiva della Roma, la squadra diventa sempre più ambiziosa e consapevole. Europa League? Credo che i giallorossi possano togliersi grandi soddisfazioni (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Perché Gasperini e Sarri devono accontentarsi di un progetto giovani alla Roma e alla Lazio? Sono qui per finire la carriera e cercare di vincere con giocatori importanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Carrasco? Sarebbe una toppa. La Roma avrebbe bisogno di più garanzie, ma si scontra con delle esigenze finanziarie (MARCO VALERIO ROSSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Koné? Ha doti notevoli, è un ottimo gregario ma non ha lo spessore da top (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Considerare il lavoro di Gasperini un miracolo diventa squalificante anche per l’allenatore. La Roma è terza in classifica perché l'allenatore ha lavorato e non è per grazia divina… (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Gasperini ha trasformato totalmente la Roma e lo ha fatto in pochi mesi. Si tratta di un lavoro di altissimo livello, ma il miracolo è un'altra cosa... (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

Ad Atene la Roma non può perdere: evitare il playoff diventa ancora più importante alla luce dell’infortunio di Koné (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

La vera vittoria di Gasperini alla Roma è aver trasmesso le sue idee alla squadra in così poco tempo (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Nessuno si aspettava che la Roma esprimesse questo calcio da subito, il lavoro di Gasperini è vicino ad essere straordinario (RICCARDO ANGELINI, Mana Mana Sport, 90.9)

Fortini? La trattativa è ancora in piedi (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma proverà fino all’ultimo proverà a prendere un giocatore a sinistra, purché quell’acquisto sia migliorativo (MARCO JURIC, Mana Mana Sport, 90.9)

Alla Roma manca un'ala sinistra: in quel ruolo hanno giocato 7 giocatori diversi in questa stagione, ma nessuno si è rivelato il profilo giusto (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport, 90.9)