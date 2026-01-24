UBALDINI: "Carrasco? Preferisco un profilo alla Laurienté" - JURIC: "Zirkzee? Ad oggi la Roma pensa ad altro"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il mercato della Roma. Simone Ubaldini si sofferma sulla ricerca dell'ala sinistra: "Carrasco? Preferisco un profilo alla Laurienté". Marco Juric, invece, parla della pista legata a Joshua Zirkzee: "Ad oggi si pensa ad altro. Se poi il Manchester United farà un passo verso la Roma se ne riparlerà".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Carrasco? Chi va in Arabia ha cambiato mentalità. Prendo ad esempio gli allenatori come Garcia e Pioli, che ritornano da lì e non sanno più gestire la pressione del calcio europeo. Preferisco un profilo alla Laurienté (SIMONE UBALDINI, Rete Sport, 104.2)

Laurienté è uno che ti puoi permettere e puoi migliorare, un entry-level. Però lo devi vedere nel contesto di gioco della Roma e con la preparazione di Gasperini... (GIANLUIGI D'ORSI, Rete Sport, 104.2)

L'unico dubbio sulla formazione era un ballottaggio a tre per l'esterno di sinistro, l'asse Dybala-Malen è intoccabile. Tra Soulé, Pellegrini e Cristante si può togliere il nome di Pellegrini: non si tratta di motivi tecnici bensì fisici, visto che ha già giocato tre partite di fila dopo l'infortunio e ha un po' di affaticamento (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Capisco le richieste di Gasperini, che chiede di avere il massimo di possibilità di scelta in attacco, ma ha già Ferguson. A sinistra serve qualcosa di diverso (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Serve un giocatore rapido che salti l’uomo, quindi non credo la Roma vada a cercare un altro attaccante. Zirkzee? La società giallorossa ha fatto ciò che poteva e le parti non si aggiornano da diverso tempo. Se poi il Manchester United farà un passo verso la Roma, se ne riparlerà. Ad oggi però si pensa ad altro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Roma-Milan? Se i giallorossi vincessero riprenderebbero il treno, ma davanti hanno la squadra peggiore (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)