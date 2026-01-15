PRUZZO: "Mi spaventa che Emery si sia privato di Malen" - DE SANTIS: "Zirkzee? Mantengo un minimo di speranza"

Si parla di mercato nell'etere romano. Così Roberto Pruzzo sul nuovo arrivato Malen: "Questi affari con l’Aston Villa non mi convincono. Mi spaventa il fatto che un allenatore come Emery si privi in questo modo di Donyell". Matteo De Santis parla invece della situazione Zirkzee: "Mantengo un minimo di speranza"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Prima la trattativa per Bailey e ora Malen: questi affari con l’Aston Villa non mi convincono. Mi spaventa il fatto che un allenatore come Emery si privi in questo modo di Donyell (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Vaz? In tanti non si sono resi conto delle potenzialità di questo giocatore, ha tutto per diventare forte (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Alla Roma serve un esterno, a prescindere che sia destro o sinistro (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

Zirkzee? Mantengo un minimo di speranza (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

Malen è un giocatore forte. Maguire? Per carità… (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

L'idea di Gasperini è quella di far giocare Malen dal primo minuto a Torino. Ferguson potrebbe recuperare, ma l'olandese è pronto per giocare insieme a Dybala e Soulé. Vaz verrà per primo convocato ma partirà dalla panchina, è giovane e dovrà crescere. Al momento non è in programma un centrocampista, in caso dovesse uscire Pisilli il nome fatto da Gasperini è Frendrup. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)