FELICI: "Criticare Gasperini perché fa richieste è inaccettabile" - BIAFORA: "Ricordiamoci che ha un contratto di tre anni"

La tensione tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza sul mercato è il tema dominante sulle frequenze radiofoniche. C'è chi difende a spada tratta il tecnico, come Antonio Felici, che avverte: "Criticare Gasperini perché fa richieste sul mercato è inaccettabile. Se Ranieri non fa pesare il suo carisma, ci potrebbero essere seri problemi".

La Roma secondo me non rispedirà al mittente Ferguson (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

È vero che non c'è un rapporto idilliaco tra Gasperini e Massara, ma è troppo intelligente per capire che la soluzione non gliela può dare il direttore sportivo, ma la proprietà (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Senza risultati Gasperini rischierebbe, a Trigoria è solo. Massara aveva fatto promesse sul mercato senza avere le certezze necessarie (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Criticare Gasperini perché fa richieste sul mercato è inaccettabile. Se Ranieri non fa pesare il suo carisma, ci potrebbero essere seri problemi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Massara è andato a Milano per vedere gli agenti di Raspadori. Gasperini è solo e ha capito che lo stanno mettendo in mezzo (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Già lunedì c'era stata una call con tutte le parti coinvolte. Anche a Liverpool quest'estate ci fu un confronto con Ryan Friedkin per discutere del mercato, Sancho, Bailey, e tutto ciò che sappiamo. Ricordiamoci che Gasperini ha un contratto di 3 anni: guadagna 5 milioni quest'anno e 6 all'anno per i prossimi due. Io penso che Gasperini si aspettasse una sveltezza maggiore sul mercato, poi bisogna capire cosa gli è stato detto. (...) Gasperini non è un bambino: l'incontro non è su "non mi hai preso Raspadori", ma a tutto tondo (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Massara andrebbe allontanato per due motivazioni: non è la persona adatta a ricoprire il ruolo di DS nella Roma e non deve essere un alibi per Gasperini, che si è creato il credito per avere ciò che chiede da agosto (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gasperini sta facendo un grande lavoro, basterebbe veramente poco per arrivare in Champions, ma non puoi perdere troppo tempo a rincorrere chi non vuole venire (SEBINO NELA, Tele Radio Stereo, 92.7)

A me preoccupa tanto la figura di Ranieri, che dovrebbe essere il garante del romanismo, non può essere sorpreso dalle lamentele di Gasperini sul mercato, è stato anche lui un allenatore e sa come funziona (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I giocatori servono alla Roma, non servono a Gasperini, se il tecnico si lamenta è perché vuole una squadra più forte (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)