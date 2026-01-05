DE SANTIS: "In Atalanta-Roma la peggior prestazione contro una big" - CORSI: "Rosa piena di lacune, le responsabilità principali sono di Massara"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la difficoltà della Roma nelle ultime partite:"La squadra è in netto calo anche dal punto di vista delle idee e la responsabilità è di Gasperini", afferma Mario Mattioli. Matteo De Santis, invece, si sofferma sul match contro l'Atalanta: "È stata la peggior prestazione dei giallorossi contro una big". Mario Corsi parla di mercato: "Le responsabilità più evidenti sono di Massara, che ha costruito una rosa piena di lacune".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

La partita contro l’Atalanta mi ha lasciato le solite perplessità: nel momento in cui la Roma va sotto, fatico a capire come possa recuperare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma è una squadra in netto calo anche dal punto di vista delle idee e la responsabilità è di Gasperini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Gasperini ha grandi responsabilità sul modo di giocare e sulle sconfitte, non si possono perdere tutti gli scontri diretti. Evidentemente questa squadra non può giocare come vuole lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Visto che non arrivano i risultati contro le squadre più in alto di te, è inutile immaginare di poter fare la lotta contro Inter, Milan e Napoli (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Inter, Napoli e Milan fanno un campionato a parte: la Roma deve pensare a Como, Bologna, Juventus e Atalanta (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Scalvini? Gol a dir poco discutibile, in Pisa-Roma la rete di Soulé fu annullata… (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha un problema in attacco o d'attacco? D'attacco (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le Roma è stanca, deve migliorare e fare mercato. La mancanza di Ndicka è pesante e toglie stabilità (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Atalanta-Roma? È stata la peggior prestazione dei giallorossi contro una big (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il problema della Roma è la configurazione dell'attacco, il mercato di gennaio deve implementare e migliorare (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Siamo già alla settima sconfitta stagionale e sono oggettivamente troppe. Le responsabilità più evidenti sono di Massara, che ha costruito una rosa piena di lacune (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

A Gasperini avrebbe fatto molto comodo avere a disposizione Raspadori, ma purtroppo il DS Massara ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid, ma non con il giocatore. Massara doveva chiudere l'affare prima dell'inizio del mercato e ufficializzare l'accordo il 2 gennaio. Voglio sperare che riesca a portare a Roma Raspadori e Zirkzee per rimediare almeno in parte all'errore gravissimo di aver messo a disposizione di un allenatore come Gasperini, che punta a fare la differenza con il gioco offensivo, una squadra senza attacco, errore gravissimo che la Roma sta pagando a caro prezzo (LUIGI ESPOSITO, Rete Sport, 104.2)