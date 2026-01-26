CONFLITTI: "La Roma ha mangiato il Milan" - PRUZZO: "Perché non è stato fischiato il secondo rigore? Era più evidente del primo"

La Roma ha pareggiato 1-1 contro il Milan e lo ha fatto in rimonta, grazie al rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini. Il day after dell'etere romano è interamente dedicato al match contro i rossoneri. Per Gabriele Conflitti: "La Roma ha fatto una partita fuori di testa, il Milan è stato preso a pallonate dal primo all’ultimo minuto. I giallorossi hanno mangiato i rossoneri". Roberto Pruzzo, invece, si sofferma su un episodio arbitrale: "Voglio sapere per quale motivo non è stato fischiato il secondo rigore per la Roma, era anche più evidente del primo…".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma di Venturino, Pisilli, Ghilardi ha provato a vincere la partita, il Milan si teneva il risultato...Dybala non tira mai in porta (ANDREA DI CARO, Mana Mana Sport, 90.9)

Voglio sapere per quale motivo non è stato fischiato il secondo rigore per la Roma, era anche più evidente del primo… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma avrebbe potuto portare a casa qualcosa in più, ma il Milan è questo. Nel primo tempo i giallorossi avrebbero potuto fare due gol (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Malen? Ha dato un’impronta diversa, compatta e concreta alla squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Quando la Roma gioca bene e prende in mano la partita può far male a tutti, ma se il Milan avesse vinto non avrebbe rubato niente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Ieri è stato il miglior primo tempo della stagione della Roma (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Le partite durano 90 minuti: l’unico tiro in porta della Roma nella ripresa è il rigore… (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma ha fatto una partita fuori di testa, il Milan è stato preso a pallonate dal primo all’ultimo minuto. I giallorossi hanno mangiato i rossoneri (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Il bicchiere è più pieno che vuoto. Questo punto ti dà tanto nonostante ci siano enormi rimpianti (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Ottima partita di Ghilardi, è stato il migliore in campo insieme a Pellegrini (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

Roma straordinaria e padrona del campo contro il Milan: i giallorossi giocano il miglior calcio in Italia (GIANCARLO DOTTO, Mana Mana Sport, 90.9)

Ieri la Roma ha dimostrato di poter stare lassù in classifica e ad oggi meriterebbe di arrivare tra le prime quattro (MARCO JURIC, Mana Mana Sport, 90.9)

Uscire sconfitti dalla partita di ieri avrebbe devastato qualsiasi squadra dal punto di vista mentale (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma ha fatto una bella partita e avrebbe meritato di vincere, proprio per questo io la vivo come un’occasione persa: continuiamo a non battere una grande. Pellegrini? Si è preso una responsabilità enorme ed è stato bravo: quel rigore pesava tantissimo e lui lo ha trasformato con personalità (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Non può essere casuale la capacità di Allegri di rimanere sempre in partita, è una qualità. È possibile anche perché ha il portiere migliore della Serie A insieme a Svilar (PAOLO ASSOGNA, Mana Mana Sport, 90.9)

Gasperini è perfetto per costruire una squadra competitiva negli anni. Ma per vincere subito serviva Allegri (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Gasperini sta facendo un miracolo, per me ora è il migliore in Italia. Pareggiando i big match la Roma andrà in Champions (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)