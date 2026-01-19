AGRESTI: "Malen ha impressionato, la Roma ha azzeccato il centravanti" - CECCHETTI: "L'olandese fa la differenza"

Dopo l'importante vittoria in casa del Torino, nell'etere romano si esalta la prestazione di Malen. "Ha impressionato per come ha inciso e si è calato subito nella Roma. I giallorossi hanno trovato il giocatore che voleva davvero Gasperini e la sensazione è che abbiano azzeccato il centravanti", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Mario Corsi: "Quanto è bello vedere finalmente un attaccante giocare da attaccante, incidere, fare gol: Malen è un giocatore vero e lo si è capito subito"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Malen è bravo, si muove bene e sembra che giochi insieme a Dybala da un anno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Malen? Raramente ho visto un nuovo attaccante muoversi in quella maniera, non ha sbagliato un movimento. Sono rimasto sorpreso in positivo, è un acquisto azzeccato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Ieri una delle migliori versioni della Roma. Malen ha una caratteristica in particolare, non tira addosso al portiere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Malen ha impressionato per come ha inciso e si è calato subito nella Roma. I giallorossi hanno trovato il giocatore che voleva davvero Gasperini e la sensazione è che abbiano azzeccato il centravanti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Considerate le necessità della rosa, a questo punto la Roma ha davvero bisogno di Zirkzee? (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Malen è proprio bravo, fa i movimenti da attaccante forte (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Vaz? Mi è bastata la finta in corsa per capire che ha un calcio importante nell’istinto, che è un elemento che fa la differenza (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

Malen è un giocatore di calcio e ieri anche Dybala si è divertito: in attacco si sono viste cose nuove (RICCARDO ANGELINI, Mana Mana Sport, 90.9)

Malen fa la differenza. Dybala? Ieri la miglior prestazione della stagione (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Roma bella pimpante e sul pezzo contro il Torino. Malen? Impatto devastante (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

Quanto è bello vedere finalmente un attaccante giocare da attaccante, incidere, fare gol: Malen è un giocatore vero e lo si è capito subito. Dybala, rimesso finalmente nel suo ruolo naturale, ha disputato una partita visionaria (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Gasp ha una grandissima considerazione umana e tecnica nei confronti di Dybala. Gasp vorrebbe la permanenza dell’argentino anche nella prossima stagione. Ovviamente non farà alcuna pressione alla società, ma sarebbe felice di averlo ancora per un anno (ANDREA PUGLIESE, Rete Sport 104.2)