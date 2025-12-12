TREVISANI: "Ferguson speciale, alla Roma non serve il centravanti" - AGRESTI: "Prima di bocciarlo prenderei un pochino di tempo"

Dopo la vittoria contro il Celtic, nell'etere romano si esalta la prestazione di Evan Ferguson, autore di una doppietta. "Magari è il centravanti che cerca la Roma. Prima di bocciarlo prenderei un pochino di tempo", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Riccardo Trevisani: "In Ferguson vedo qualcosa di diverso. Un giocatore normale non fa quel gol del 3-0, devi essere speciale. Alla Roma non serve il centravanti, serve solo un numero 11"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Vittoria importante perché la partita l'hanno vinta quelli che non giocano mai. Soprattutto Ferguson, magari è lui il centravanti che cerca la Roma. Prima di bocciarlo prenderei un pochino di tempo. Segnali positivi anche da Pisilli (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Discreta vittoria della Roma, giocare a Glasgow non è mai semplice. Ma gli scozzesi li ho visti mosci, anche in tribuna. Zirkzee è un giocatore molto valido e lo abbiamo visto a Bologna: non è un centravanti da palle gol e non è un bomber puro. Non lo sceglierei per risolvere il problema dei gol. Contro il Como confermerei Ferguson (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la Roma ci sono state delle conferme. Servendo i centravanti, anche se non sono dei fenomeni, la buttano dentro. Ieri era una partita semplice, dopo che la sblocchi poi la vinci in tranquillità. Zirkzee è bravo ma non so se è l'attaccante che serve alla Roma, secondo me affascina più il nome (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Partita perfetta della Roma, mai vista un match simile. Ferguson ha fatto due gol di ottimo livello, se non gli dai ora continuità quando? Ora l'attenzione è al Como. La Roma dovrà fare una partita simile e molto intelligente. Zirkzee? Ben venga un rinforzo del genere, ora vediamo se con il Como Ferguson si conferma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini è troppo intelligente ed esperto per farsi distrarre da una singola prestazione: ha ribadito in modo chiaro che a gennaio la Roma dovrà rinforzarsi sennò sarebbe in occasione persa. In poche parole, una buona partita di Ferguson non basta certo per rinunciare all’idea di intervenire sul mercato con una punta e con quello che serve. (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Il vero buco nero di quest'anno è stata la partita di Cagliari. (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

Ferguson titolare col Como? Non sono così convinto, secondo me gioca Dybala. Certamente ci sono le premesse per un'inversione di considerazione. Io ho la sensazione che Ferguson alla fine resterà (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

In Ferguson vedo un qualcosa di diverso. Un giocatore normale non fa quel gol del 3-0, devi essere speciale. Alla Roma non serve il centravanti, serve solo un numero 11 (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)