TORRI: "Non riesco a dire basta con Dybala" - FELICI: "Non mi sembra saggio cedere Pellegrini a gennaio con tutte le difficoltà offensive"

A due giorni dalla dalla sconfitta contro il Cagliari, nell'etere romano si analizza la situazione giallorossa. "Non riesco a dire basta con Dybala, forse perchè sono innamorato della poesia del calcio", il pensiero di Piero Torri. Così invece Antonio Felici su Pellegrini: "Non puoi cedere Pellegrini adesso a gennaio. Anche perché là davanti non è che la Roma sia messa straordinariamente bene: di Dybala conosciamo le condizioni, Baldanzi non punge, El Shaarawy può giocare 10 minuti, i centravanti è come se non ce li avessimo, quindi che fai, ti vai a provare di un uomo? "

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Al momento la Roma mi sembra che non abbia la forza di andare a Cagliari e fare 2-3 gol come successo a Cremona. Dovrà stare sul pezzo e creare occasioni senza subirne perché i sardi hanno buone soluzioni, portando la partita sul suo binario e gestendola nel modo migliore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se si va a Cagliari con serietà consapevolezza e voglia di difendere il secondo posto la roma può vincere, ha le alternative. Gasperini può cambiare, nonostante l’attacco non sia il miglior reparto della squadra. La vedo come a Cremona" (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Contro il Napoli la controfigura del Dybala dei sogni, ma la cosa più bella fatta da un giocatore della Roma è sua, la palla a Baldanzi la da lui. Ma questo non può giustificare 8 milioni e mezzo di stipendio netto. Per me ha ragione chi dice basta con Dybala, ma io non ce la faccio a dirlo, forse perchè sono innamorato della poesia del calcio (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Con il ritorno di Angelino, credo che Wesley torni a destra è li che ha sempre giocato (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

Chi tra Pellegrini, Cristante, Hermoso, Baldanzi e Bailey non ci sarà l'anno prossimo? Bailey e Pellegrini tenderei a darli via, Cristante credo che rinnoverà, sono stato avviati i contatti, Hermoso dipende dalle offerte. Mentre Baldanzi proveranno a darlo via già a gennaio, ma ne deve arrivare un altro, perché il discorso di Gasperini è "non mi piacciono, ma almeno ho questi". Se arriva l'esterno d'attacco, Baldanzi è il primo che parte. Se Pellegrini accetterebbe un rinnovo a ingaggio ridotto? Secondo me sì. A 2,5 milioni secondo me sarebbe giusto, ma per me lui punta almeno a 3 milioni. Ma la società non ci pensa proprio (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Non puoi cedere Pellegrini adesso a gennaio. Anche perché là davanti non è che la Roma sia messa straordinariamente bene: di Dybala conosciamo le condizioni, Baldanzi non punge, El Shaarawy può giocare 10 minuti, i centravanti è come se non ce li avessimo, quindi che fai, ti vai a provare di un uomo? Adesso non mi sembra saggio, hai il deserto davanti. Se Pellegrini rinnoverebbe a ingaggio ridotto? Dipende dalla cifra offerta (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)