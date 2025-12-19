TORRI: "Juventus-Roma più delicata per i bianconeri" - ORSI: "Potrebbe essere una svolta per entrambe"

Alla vigilia di Juventus-Roma, nell'etere romano si analizza la sfida tra bianconeri e giallorossi. "Non sono convinto che la rosa della Juventus sia migliore di quella della Roma. Questa partita potrebbe rappresentare una svolta per entrambe", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Piero Torri: "La partita è più delicata per i bianconeri, ma i giallorossi hanno il servizio per vincere il primo set di una partita al meglio di cinque"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

La Roma è sicuramente favorita contro la Juventus (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Juventus la partita contro la Roma è un crocevia fondamentale della stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non sono convinto che la rosa della Juventus sia migliore di quella della Roma. Questa partita potrebbe rappresentare una svolta per entrambe (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Sfatare il tabù big match in casa della Juventus sarebbe una grande spallata al campionato (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Lo scambio Cristante-McKennie? Lo capirei poco... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juventus-Roma? L’importante per i giallorossi è non perdere (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juventus-Roma? La partita è più delicata per i bianconeri, ma i giallorossi hanno il servizio per vincere il primo set di una partita al meglio di cinque (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Scambio McKennie e Cristante? Mi sembra più un’operazione legata al fatto che domani ci sia Juventus-Roma… (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori mi piace anche se non sono pazzo di lui, ma ha la capacità di farsi trovare sempre pronto e di segnare gol importanti (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juventus-Roma è un’occasione importante per i giallorossi (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juventus-Roma non è un esame definitivo. Pareggio? Non lo vedrei male (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)