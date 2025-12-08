PRUZZO: "Si sono visti i limiti tecnici della Roma" - BALZANI: "È impossibile andare in Champions con questo attacco"

Post Cagliari, verso Celtic e Como. Lungo le trasmissioni radiofoniche si discute della sconfitta della Roma in Sardegna: "Ieri si sono visti i limiti tecnici della Roma. Baldanzi? Serve un riferimento in attacco, Ferguson è entrato e non ha tenuto un pallone", dice Roberto Pruzzo. "È impossibile andare in Champions mantenendo questo attacco", afferma Francesco Balzani. "Il segnale è molto preoccupante", conclude Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ieri brutta Roma, ha fatto troppo poco per battere il Cagliari. I giallorossi non hanno prodotto nulla e i padroni di casa hanno vinto meritatamente. Il segnale è molto preoccupante… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri si sono visti i limiti tecnici della Roma. Baldanzi? Serve un riferimento in attacco, Ferguson è entrato e non ha tenuto un pallone (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma involuta in termini di manovra, sta cominciando a pagare un po’ di lacuna tecnica a centrocampo (ALESSANDRO FUSCO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

In una giornata in cui la prestazione di squadra è stata scarsa e tutti hanno giocato male, i limiti sono emersi. La media gol è di poco superiore ad una rete a partita: dove vuoi arrivare così? (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Della partita di ieri non c'è niente da salvare, è stato tutto orribile e negativo. La Roma non è quella di Cagliari, ma non è neanche una grande squadra (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ieri è caduta la maschera. Gli highlanders sono calati dal punto di vista fisico e appena crollano quei 3/4 giocatori la Roma torna ad essere una squadra da sesto posto e non di più. È impossibile andare in Champions mantenendo questo attacco. Mercato? Due acquisti non bastano, me ne aspetto tre o quattro (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)