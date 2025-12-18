PRUZZO: "Ferguson ha lo spessore per reggere l'attacco" - JURIC: "Zirkzee e Raspadori? Firmerei adesso"

Il mercato di gennaio e la situazione dell'attacco sono i temi caldi sulle radio romane. Roberto Pruzzo analizza lo stato attuale del reparto, promuovendo Ferguson: "Credo abbia lo spessore per reggere l’attacco della Roma in questo momento". Intanto, Marco Juric immagina una rivoluzione a gennaio, approvando le possibili operazioni in entrata: "Fuori Dovbyk e Baldanzi e dentro Zirkzee e Raspadori a gennaio? Firmerei adesso, la Roma migliorerebbe tanto".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Ferguson non è un fuoriclasse, ma credo abbia lo spessore per reggere l’attacco della Roma in questo momento. I giallorossi hanno uno dei peggiori reparti offensivi del campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Dybala sta bene può anche fare il falso nove. Ferguson? In queste condizioni farei giocare lui (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Juventus-Roma è molto più decisiva per i bianconeri che per i giallorossi. Gasperini ha a disposizione due risultati su tre (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori? Per me è più una seconda punta che un esterno. Non mi sembra il numero 11 di cui parla Gasperini (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori? Non mi dispiace. Sarebbe perfetto prendere lui e Zirkzee (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Contro il Como abbiamo visto una Roma gasperiniana per quasi 90 minuti (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pinamonti è stato offerto alla Roma, ma non è un nome che scalda il club giallorosso (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori non è l’ala sinistra perfetta per Gasperini, ma è un calciatore duttile e può essere adattato in quel ruolo. Fuori Dovbyk e Baldanzi e dentro Zirkzee e Raspadori a gennaio? Firmerei adesso, la Roma migliorerebbe tanto (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'obiettivo della Roma è prendere Zirkzee e uno tra Raspadori e Gudmundsson. Dybala con la Juve andrà in panchina (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Se non potrà avere a inizio gennaio Zirkzee, intanto Gasperini vuole almeno Raspadori subito (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma crede in Gasperini. Spalletti? La Juve è ancora acerba, i giallorossi ne devono approfittare (MAX TONETTO, Rete Sport, 104.2)