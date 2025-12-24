ORSI: "Con Zirkzee, Raspadori e Frendrup la Roma si rinforzerebbe molto" - TREVISANI: "L'olandese sarebbe un colpo straordinario"

In questa vigilia di Natale, si parla di mercato nell'etere romano. Così Nando Orsi sui possibili rinforzi giallorossi: "Con Zirkzee, Raspadori e Frendrup la Roma si rinforzerebbe molto: questi acquisti alzerebbero l’asticella per lottare anche sopra il quarto posto". Questo invece il pensiero di Riccardo Trevisani su Zirkzee: "Forse non ci rendiamo conto di chi sia Zirkzee: gioca un calcio diverso dagli altri, sarebbe un colpo straordinario"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

La Roma deve rinforzarsi, sarebbe un peccato se i Friedkin non intervenissero sul mercato. I giallorossi stanno andando ben oltre le aspettative di inizio stagione (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Zirkzee alla Roma? Sarei contento, non ci sarebbe più il problema del centravanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Con Zirkzee, Raspadori e Frendrup la Roma si rinforzerebbe molto: questi acquisti alzerebbero l’asticella per lottare anche sopra il quarto posto… (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Dragusin? Giocatore medio. Frendrup è una sicurezza, Zirkzee non ha le caratteristiche di un bomber (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Mercato invernale teso e con tante aspettative. Zirkzee? Ti aiuta nella manovra offensiva e ti può dare un'enorme mano (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

I contrasti tra Gasperini e Massara? Non vorrei che diventassero la giustificazione per motivare le tre sconfitte in quattro partite (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Lo stadio della Roma è decisivo e fondamentale per il futuro del club (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Forse non ci rendiamo conto di chi sia Zirkzee: gioca un calcio diverso dagli altri, sarebbe un colpo straordinario (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gli arrivi di Zirkzee e Raspadori rasserenerebbero tutto l’ambiente (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Con le dichiarazioni post Juventus-Roma Gasperini ha fatto figli e figliastri… (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il primo che mi aspetto a Trigoria tra Zirkzee e Raspadori è l'attaccante dell'Atletico Madrid (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Con Gasperini sono migliorati praticamente tutti i giocatori della Roma (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)