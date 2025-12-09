MANGIANTE: "A Cagliari la Roma più brutta dell'anno" - ORSI: "Giallorossi passivi, questa è la cosa più preoccupante"

A due giorni dalla sconfitta contro il Cagliari, nell'etere romani si analizzano quelle che sono le lacune della squadra di Gasperini. "L'esperimento Baldanzi falso nueve è stato fallimentare: Gasperini dovrebbe focalizzarsi su un attaccante di ruolo e fino al 3 gennaio Dovbyk è la migliore scelta", afferma Sandro Bersani. Così invece Angelo Mangiante: "A Cagliari un passo indietro notevole, è stata la partita più brutta dell'intero anno solare. Mi auguro di non rivedere più Baldanzi centravanti."

A Cagliari non si è visto il gioco di Gasperini, la Roma è stata passiva e questa è la cosa più preoccupante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gli esterni? Nelle squadre che lottano per la salvezza ci sono Palestra e Norton-Cuffy, i quali sono più forti rispetti a quelli della Roma in lotta per la Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ferguson? Non si è mai ripreso dall'infortunio alla caviglia. I due grandi problemi di Gasperini sono il centravanti irlandese e Dybala, nessuno dei due calcia in porta (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Da quanto tempo alla Roma non vediamo un tiro di collo dalla distanza come quello di Rabiot contro il Torino? (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Dal momento che è stato messo sul mercato, io sarei corso a prendere Rabiot (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

L'esperimento Baldanzi falso nueve è stato fallimentare: Gasperini dovrebbe focalizzarsi su un attaccante di ruolo e fino al 3 gennaio Dovbyk è la migliore scelta (SANDRO BERSANI, Rete Sport, 104.2)

Se la Roma va sotto nel punteggio è difficilissimo che possa recuperare, dato che segna massimo un gol e in rarissimi casi due (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A Cagliari un passo indietro notevole, è stata la partita più brutta dell'intero anno solare. Mi auguro di non rivedere più Baldanzi centravanti. (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà 90.9)