MACCHERONI: "Vorrei veder Dybala prendere in mano la squadra" - ASPRI: "Frendrup? La Roma si rinforzerebbe, ma non farebbe il salto di qualità"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la condizione fisica di Paulo Dybala: "Vorrei vederlo prendere in mano la squadra", dice Fabio Maccheroni. Fabrizio Aspri, invece, si sofferma sulle voci riguardanti il possibile arrivo di Morten Frendrup: "La Roma si rinforzerebbe ma non farebbe il salto di qualità per lottare per lo scudetto".
____
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
____
La Roma non dà risposte rispetto al discorso degli accordi con la Uefa e di un eventuale prolungamento. Magari arriverà anche uno sponsor, però deve andare in Champions (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Può essere che ti serva uno più alla Frendrup che Pisilli, però è meglio aspettare il rientro di El Aynaoui per un discorso di meccanismi di squadra. Dragusin? Verrebbe come scommessa, poi a giugno puoi valutare se si è dimostrato affidabile (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Dybala alla Juventus metteva le punizioni sotto all'incrocio, qui non le calcia perché altrimenti può farsi male. Vorrei vederlo prendere in mano la squadra (FABIO MACCHERONI, Rete Sport, 104.2)
Angelino può far parte della rosa ma non di più (GIACOMO DI GIULIO, Rete Sport, 104.2)
Con Frendrup la Roma si rinforzerebbe ma non farebbe il salto di qualità per lottare per lo scudetto (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)
Ferguson? Le parole di Gasperini sono state tanto dure… (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)