JURIC: "L'assenza di El Aynaoui sarà la più pesante" - CAMELIO: "Gasperini deve fare più turnover"

La Roma ha perso le ultime due partite ma è ancora saldamente quarta: io firmerei subito per questa classifica finale. Difficilmente ci sarà un calo da parte delle prime tre e inoltre c'è la Juventus che insegue (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Como importante per alzare il picco dell’autostima dei giallorossi. In questa partita conteranno tantissimo i particolari (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini ha fatto degli errori soprattutto con le big, ha tenuto la difesa troppo alta e ha preso gli stessi gol. Inoltre deve fare più turnover (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partenza di Ndicka ed El Aynaoui? Per me l’assenza più pesante è quella di Neil (GABRIELE CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'assenza di El Aynaoui sarà pesante: ad oggi do a lui la prima maglia del centrocampo della Roma (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'assenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa sarà la più pesante. In difesa, nonostante la partenza di Ndicka, la squadra ha più alternative (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)