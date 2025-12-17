DE SANTIS: "Spero che la Roma si dia una deadline per Zirkzee" - AGRESTI: "L'organico della Roma viene sottovalutato"

Il calciomercato della Roma continua a tenere banco, con la trattativa per Zirkzee in primo piano. Matteo De Santis esprime l'auspicio che il club si dia una scadenza per chiudere l'operazione: "Spero che la Roma si dia una deadline per definire l'affare con il Manchester United". Parallelamente, però, c'è chi invita a non concentrarsi solo sui nuovi acquisti, come Stefano Agresti, che sottolinea il valore della rosa attuale: "Io penso che la Roma venga sottovalutata come organico, sento parlare solo di mercato [...] Non sei lì su oggi se non hai valori tecnici".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma ha di gran lunga una rosa più forte della Juventus e viene sfruttata anche meglio. Forse solo in avanti i bianconeri hanno qualcosa in più (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

A Gasperini piace sicuramente Beto, secondo me potrebbe sposarsi con le sue caratteristiche (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini si sta meritando di essere accontentato sul mercato (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Zirkzee? La prima maglia in attacco sarebbe la sua, partirebbe davanti a Ferguson e Dovbyk (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se arrivasse un altro centravanti e un numero 11 la Roma sarebbe completa (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Rowe sarebbe stato l’ideale per la Roma, in mano a Gasperini sarebbe diventato fortissimo… (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Si rischia di banalizzare la vittoria con il Como, come già accaduto con quella contro il Bologna… (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Zirkzee? Spero che la Roma si dia una deadline per definire l'affare con il Manchester United (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dovbyk? Non puoi regalarlo considerato quanto è stato pagato (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'unica trattativa su cui Massara sta lavorando dalla mattina alla sera è quella su Zirkzee. Quello è l'obiettivo, poi ci sono piano B e C chiaramente (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io penso che la Roma venga sottovalutata come organico, sento parlare solo di mercato. Sembra che finora sia andato tutto male e se non fa mercato è spacciata. Non sei lassù oggi se non hai valori tecnici (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)