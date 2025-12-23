DE SANTIS: "Sorpreso se Zirkzee non fosse a disposizione di Gasperini entro il 15 gennaio" - JURIC: "Raspadori alla Roma è praticamente fatto"

La Roma tornerà in campo il 29 sera, contro il Genoa di Daniele De Rossi, e per questo è più tempo di mercato che mai. Il direttore sportivo dei giallorossi, Ricky Massara, è al lavorare per arrivare a Joshua Zirkzee del Manchester United e Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. Sul primo, Matteo De Santis ha detto: "Sarei molto sorpreso se Zirkzee non fosse a disposizione di Gasperini entro il 15 gennaio". Marco Juric, invece, si sofferma sull'altro obiettivo: "Ad oggi Raspadori alla Roma è praticamente fatto, mentre Zirkzee è molto vicino".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Mercato? Più che in difesa, serve fare qualcosa a centrocampo. Zirkzee è un ottimo attaccante, ha qualità e sa far giocare bene la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Mercato totalmente sbagliato in estate? Fino a due settimane fa la Roma era prima in classifica... Non c'è bisogno di fare una rivoluzione, la sconfitta contro la Juventus ha fatto precipitare le certezze (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Zirkzee è un giocatore particolare, ma credo possa impattare bene da subito. Fa reparto da solo, sarebbe un bell'acquisto (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tre sconfitte nelle ultime quattro rappresentano una situazione d'emergenza, ma il quarto posto in classifica sta nascondendo questi risultati negativi (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Con Zirkzee e Raspadori il quarto posto diventa un obiettivo più plausibile (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori è sicuramente più rapido e ficcante di Pellegrini, ma non è il giocatore richiesto da Gasperini per quel ruolo (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Raspadori? Non è il profilo ideale, ma sarebbe un ottimo acquisto (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha perso contro squadre più forti di lei e non è mai stata asfaltata o messa sotto (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sarei molto sorpreso se Zirkzee non fosse a disposizione di Gasperini entro il 15 gennaio (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ad oggi Raspadori alla Roma è praticamente fatto, mentre Zirkzee è molto vicino (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)